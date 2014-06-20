世界杯-10人希腊艰难逼平日本

日本球员内田篤人 (右)在比赛中遭希腊球员萨马拉斯犯规。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透纳塔尔6月19日（记者Nick Mulvenney） - C组比赛中10人应战的希腊0比0逼平了日本，这样的结果对双方而言都不是理想的结局，他们只能目送哥伦比亚提前进入世界杯16强。比赛结束后，都纳斯球场爆发出嘘声。

在双双输掉首轮比赛后，双方都希望在本场比赛夺回出线希望。希腊可能对比赛结果更高兴一些，因为他们的队长卡楚拉尼斯因累积两张黄牌被罚下，球队只得在剩余的52分钟内以10人应战。

日本占据了控球优势，但他们一次次浪费了进球机会。

亚洲冠军日本一直保持使他们成为首支晋级巴西世界杯球队的进攻打法，然而首战他们被科特迪瓦2比1击败，这意味着他们必须在最后一场小组赛中击败哥伦比亚，才有晋级的可能。

哥伦比亚积6分暂列C组榜首，领先积3分的科特迪瓦。日本将在下周二在库亚巴对阵哥伦比亚，与此同时希腊将在福塔莱萨迎战科特迪瓦。

比赛第38分钟，卡楚拉尼斯背后飞铲日本队长长谷部诚，被红牌罚下。

上半场伤停补时阶段，希腊差一点取得进球。托罗西迪斯禁区边缘处一脚势大力沉的射门，门将川岛永嗣使出浑身解数，将球扑出底线。

第68分钟，大久保嘉人本有机会帮助球队取得领先。当时，山口萤妙传给无人防守的内田笃人，后者摆脱防守队员后横传中路，结果大久保嘉人在混战中错失了这个进球良机。

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编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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