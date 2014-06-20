世界杯-苏亚雷斯两剑封喉 英格兰出线机会渺茫

路透圣保罗6月19日（记者Peter Rutherford） - 周四在世界杯D组第二轮一场焦点对决中，乌拉圭锋线杀手苏亚雷斯梅开二度，包括比赛即将结束时的制胜一球，帮助球队2比1力克英格兰。

膝伤恢复的苏亚雷斯此役先发亮相。他在终场前五分钟抓住英格兰防线的漏洞，攻破对方门将哈特的十指关锁定胜局。

之前在比赛第39分钟，他接卡瓦尼传中头球抢点破门，乌拉圭取得领先。随后，鲁尼打入个人首个世界杯进球，扳平比分。

2-1的结果意味着乌拉圭暂时追平意大利和哥斯达黎加，积分为3分。而英格兰两战皆墨，小组垫底。本周五，哥斯达黎加将迎战意大利。

自1970年在半决赛中战胜苏联之后，这是乌拉圭在世界杯赛场上首次战胜欧洲球队。

“我梦想过这样的场景，”苏亚雷斯喜极而泣，“承受了那么多批评，现在我正享受着这个（赢球的）瞬间。”

上赛季，苏亚雷斯代表利物浦征战英超，出场33次打进31球，并当选英超赛季最佳球员。然而，他的个人形象却一直饱受争议。

在2012-13赛季快结束时，他曾因为咬切尔西的伊万诺维奇，被禁赛10场。在2011年11月，他因对曼联的埃弗拉做出种族歧视行为，被禁赛8场，罚款4万英镑（68000美元）。

不管你爱他还是恨他，不能否认的是，苏亚雷斯是当今足坛最令人闻风丧胆的终结者之一。

***英格兰出线机会极其渺茫***

尽管英格兰球员在乌拉圭禁区内制造了一些威胁，而苏亚雷斯冷静地把握住了仅有的两次机会。

“我认为，从防守上来说，我们在很长一段时间内限制得不错，”英格兰主教练霍奇森说，“但是他（苏亚雷斯）得到了两次机会，而且都把握住了。

”第二个球是我们防守失误导致的。我们带着很大的希望来比赛，但是梦想没有实现。这对我而言，真是非常、非常令人悲伤。“霍奇森说，他将英格兰的晋级希望形容为”难以置信的渺茫“。

开场半小时，鲁尼接杰拉德内旋传中，近距离头球攻门，可惜球击中门框。

尽管苏亚雷斯每次触球，都会得到英格兰球迷的嘘声，但比赛仿佛是为他设置的舞台，他主宰了比赛。

乌拉圭中场幸运断球之后，将球传给空当处的卡瓦尼，随后，苏亚雷斯摆脱了贾吉尔卡的防守，头球攻门洞穿了哈特的十指关，乌拉圭1-0领先。

在此之前，苏亚雷斯被英格兰的中后卫们牢牢看死，直到这时他的脸上才露出笑容，他亲吻手腕，疯狂地打着手势表示高兴。

破门后，乌拉圭把英格兰送上了悬崖边。卡瓦尼本有机会扩大比分，但是他将球打偏。

随着球队核心鲁尼状态回勇，英格兰逐渐夺回了比赛的主动权。由于上一次与意大利的交锋中表现不力，鲁尼备受质疑。

这名之前尚未在世界杯上取得进球的10号球员，在比赛进行到第55分钟时，接贝恩斯左路传中顺势射门，然而穆斯莱拉用一次堪称完美的扑救将球化解。

***新生***

就在英格兰看上去无计可施之时，鲁尼给英格兰带来了生机。后卫格伦·约翰逊接到斯图里奇传球后带球杀入禁区，他的斜传球被位于远门柱的鲁尼将球打进。进球之后，英格兰球迷欣喜若狂。

乌拉圭门将穆斯莱拉球门球发动快攻时，杰拉德头球解围失误，苏亚雷斯强行超越卡希尔，面对门将哈特大力抽射破门。

乌拉圭教练塔巴雷茨强调了苏亚雷斯这位英超赛季最佳球员对球队真的重要性。

”他的队友真的很爱他，我们都爱他。他是个很好的人，对我的球队至关重要。”塔巴雷茨在新闻发布会上说，“这个机会，这个命运，我不知道过了多久，我们终于战胜了欧洲球队。而且两个球都是由一个几周前还因伤不能出场的球员打进的。所以我们当然爱他，我觉得他也爱我们。”

英格兰在之后的比赛大举反攻，然而南美冠军乌拉圭的防线牢不可破，最终全取三分，他们可能有机会在世界杯赛场上走得更远。

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（完）

编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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