世界杯-哥斯达黎加爆冷击败意大利 英格兰铁定出局

(本文由路透中文网编译提供)

路透累西腓6月20日（记者 Toby Davis） - 周五凭借鲁伊斯的进球，哥斯达黎加队再创奇迹，在D组第二轮对阵意大利队的比赛1-0告捷，成功晋级16强。这场胜利同时意味着英格兰将铁定无缘淘汰赛。

在上半时的比赛结束前1分钟，鲁伊斯一记有力的头球攻门得分，将比分改写为1-0。哥斯达黎加球迷们在累西腓伯南布哥足球场的阳光下欢呼雀跃。

“在强大的意大利面前我们一直高昂着头。这是一场打得很漂亮的比赛……哥斯达黎加人民值得这场胜利。他们一直支持着球队和我本人。这场胜利是献给他们的，“欣喜的主教练平托表示。

哥斯达黎加第一场小组赛3-0胜乌拉圭队，目前积6分暂列小组第一，落后三分的意大利队需要在最后一轮对阵同积3分的乌拉圭队的小组赛中至少达成平局才能出线。

“我们知道被分到这个小组，小组赛会变得很艰难。对乌拉圭，我们将尽力恢复最佳状态，”意大利主帅普兰德利说。

“我们的战术没错。哥斯达黎加队非常非常有攻击性，我们尝试以各种方式来对抗他们，但我们没能成功。”

这是哥斯达黎加队自24年前首次晋级世界杯以来第一次杀入淘汰赛阶段，这场比赛的结果也意味着英格兰成为了最新一支早早出局的强队。这是英格兰队自1958年以来第一次小组赛未能出线。

在中午的酷热天气中，比赛开始时的节奏像是打太极，意大利队牢牢控制住了皮球，然而却在以步行的速度满场将球倒来倒去。哥斯达黎加队则显得忙碌而谨慎。

哥斯达黎加队的5名后场球员压得很靠前，压缩对手意大利队的控球空间，而意大利则收缩阵型伺机打反击。比赛进行到第30分钟时，意大利的这一战术险些奏效，皮尔洛一个完美的传球把皮球送到巴洛特利脚边。

但这名在意大利对阵英格兰的第一场小组赛上顶入制胜一球的前锋第一次触球就没能控制好，第二次触球便挑射球门，门将纳瓦斯将球接住。

就在上半时比赛就要以平局结束的时候，哥斯达黎加队表现出了他们的威胁力。

在上半时尾声3分钟的时间内，先是杜阿尔特头球稍稍高出横梁；坎贝尔禁区内被绊倒，但他的点球要求被智利裁判奥塞斯拒绝，随后鲁伊斯头球攻门得分。

当时迪亚斯一记漂亮的边路传中到远门柱，鲁伊斯拍马赶到，用头将球顶入球门线内。这个进球由大屏幕显示的门线技术确认得分。

意大利下半场一开始换上了卡萨诺，但哥斯达黎加人依然没有给意大利队机会，几乎没有给对手留下破门机会，同时又多次发动犀利的反击，不过比分最终定格在1-0。

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