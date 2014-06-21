世界杯-疯狂法国5-2屠戮瑞士

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透萨尔瓦多6月20日（记者 Mark Gleeson） - 法国以5比2的大比分战胜了邻国瑞士，距小组赛出线仅一步之遥。他们令人胆寒的攻击线在今年世界杯的前两场比赛中，已经打入8球。
这场快节奏的比赛中双方大打攻势足球，场上创造了大量进球机会。法国最近两战的表现给了他们潜在对手明显的警告。当裁判认定其第六个进球无效时，他们还能微微一笑，坦然面对。
本泽马错失一粒点球，但他仍然和吉鲁、马图伊迪、瓦尔布埃纳、西索科四人分别取得了进球。
瑞士在比赛最后9分钟打进了挽回颜面的2粒进球，但他们基本没有对法国造成太多威胁。
法国现在稳居E组头名位置，该小组的第二名将会在厄瓜多尔和洪都拉斯的比赛结束后产生。
“我们要（把良好的状态）延续下去，我们非常想战胜一切，我们想的到法国球迷的支持。对于比赛的结果，我非常满意。我们在比赛中非常高效，这是毋庸置疑的。”主教练德尚说。
这场进球盛宴还稳固了萨尔瓦多作为世界杯新晋“进球之城”的地位，在新水源体育场的三场比赛中，一共产生了17个进球。
考虑到该地前两场比赛平均进5个球的效率，现场五万多名观众对于比赛前15分钟的任何后场倒脚报以嘘声，也就不足为奇了。但是，没过多久，进球便纷至沓来。
比赛第17分钟，吉鲁接瓦尔布埃纳开出的角球头球破门。他用这个进球回报了德尚重新把他放入首发阵容的信任，这也是法国在世界杯正赛中的第100球。
***草率的瑞士***
距第一个进球仅66秒，瑞士便再度为他们的草率付出了代价。瑞士后场三次漫无目的的倒脚后，贝赫拉米传球失误，被本泽马截。后者果断分球，马图伊迪射门得分。
随后瑞士中后卫朱鲁在防守本泽马时，一个毫无必要的拉拽动作，送给法国一个点球。不过本泽马的射门被扑出，随后卡巴耶的补射又被横梁挡出。
10分钟后，法国进了第三球。吉鲁从本方半场快速突破，旋即下底传中，瓦尔布尔纳将球打进。半场结束，法国3比0领先。
比赛第67分钟，替补登场的博格巴外脚背送出妙传，本泽马转身抽射，球从对方门将双腿之间滚入球网。这是他最近8场比赛的第9个进球。
本泽马随后又为西索科助攻，后者的射门角度完美，门将贝纳里奥望尘莫及。
第81分钟，瑞士终于打进首球，哲马伊利的任意球从人墙中本泽马的脚下漏过飞入球门。
6分钟后，扎卡近距离破门，这可能是本场比赛的7个进球中最精彩的一球。
但希茨菲尔德率领的瑞士队已经回天无力。
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（完）
编译：顾桥孜 发稿：王燕焜
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