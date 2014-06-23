世界杯-恩内尔·瓦伦西亚梅开二度 厄瓜多尔击败洪都拉斯

(本文由路透中文网编译提供)

路透库里提巴6月20日（记者 Keith Weir） - 周五E组第二轮的一场比赛中，凭借前锋恩内尔·瓦伦西亚上下半场各入一球，厄瓜多尔2比1战胜洪都拉斯，小组赛出线几率大增。

目前法国积6分位居E组榜首，厄瓜多尔和瑞士同积3分，洪都拉斯两战皆墨，几近出局。

但至少，洪都拉斯满足于他们进了自1982年世界杯以来在决赛圈的首个进球。卡罗·科斯塔利在31分钟攻入一球，使球队1比0领先。

然而洪都拉斯的优势马上消失了。仅3分钟后，厄瓜多尔前锋瓦伦西亚远门柱处包抄射门，球打到了防守队员帕雷德斯变向飞入球门。

洪都拉斯试图在半场结束前夺回领先优势。科斯塔利头球击中门框，他的队友本特森补射进球。然而裁判威廉姆斯认为本特森手球在先，因此进球无效。

恩内尔·瓦伦西亚（与效力曼联的厄瓜多尔队长安东尼奥·瓦伦西亚无亲属关系）随后打进了富有观赏性的第二粒进球。比赛进行到65分钟时，队友开出任意球，他高高跃起，头球破门。

他在首场比赛被1-2输给瑞士的比赛中也取得了进球。

厄瓜多尔曾在2006年进入过世界杯16强，他们将在小组赛最后一轮比赛中迎战状态神勇的法国，同时瑞士将与洪都拉斯展开较量。在周五早些结束的比赛中，法国5比2大胜瑞士。

第三次角逐世界杯决赛圈赛事的洪都拉斯迄今还未取得一场胜绩。

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