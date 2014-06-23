世界杯-梅西终场绝杀救主，阿根廷顺利挺近16强

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西贝洛哈里桑塔6月21日(记者 Andrew Cawthorne) - 本周六一场世界杯小组赛中，梅西终场前美妙的绝杀，帮助阿根廷队以1-0击败了赛前被低估的伊朗队，阿根廷队顺利获得了挺进16强的入场券。

阿根廷的球迷们成群结队涌入贝洛哈里桑塔的米内罗球场，期待看到一场进球盛宴，阿根廷前场“四巨头”却全线哑火，尽管他们牢牢占据了控球权却无力打破僵局，令球迷们倍感失落。

然而一直期待在世界杯中复制其在巴萨神勇状态的四届足球先生梅西在下半时伤停补时阶段，打入自己在本届世界杯上的第二粒入球，点燃了球迷们的热情。

“有了梅西，一切皆有可能”，阿根廷队主帅萨维利亚欣慰地表示，同时萨维利亚还肯定了伊朗队的表现，认为他们踢得“很棒”，给阿根廷制造了很大的困难。

在现场包括球王马拉多纳的57698名球迷注视下，比赛第91分钟，梅西在球场右侧一个似乎威胁不大的位置接到传球。

随后梅西快速内切，在距球门25码处面对伊朗密集的防守左脚打出一脚漂亮的射门，皮球越过门将阿里雷扎·哈吉吉的十指关飞入球门远角。

“即便是两个守门员也不能阻止梅西的那粒进球”，阿根廷主帅萨维利亚补充道。

考虑到阿根廷队高达71%的控球率和中场出众的表现，这场胜利当之无愧，但是伊朗队在比赛后半段越战越勇，贡献了极为精彩的防守反击，给阿根廷造成了不小的威胁。

两战过后，阿根廷队积6分位列F组榜首，并提前从小组中出线。

阿根廷需要更加“诡计多端”

以阿根廷队面对波黑和伊朗队的表现来看，想要将大力神杯带回家，萨维利亚的队伍需要更多的计谋和准确度。

伊朗队目前仅在与尼日利亚的平局中拿到1分，被一致认为是本届世界杯最弱的队伍之一，本场比赛的结果又使他们受到了严重打击，尽管如此，在对阵夺冠热门阿根廷队的比赛中，伊朗队却凭借精彩的表现为自己赢得了尊重和支持。

伊朗队小组赛的最后一个对手是波黑。

梅西持续被两到三个伊朗队员包夹防守，上半场始终无法得到接应，并再一次在球场上呕吐。阿根廷队队长在上下半场各有一次任意球机会均偏出目标，并在下半场亦有一脚射门打偏。

上半场阿根廷队浪费了一系列破门良机，第13分钟伊瓜因面对哈吉吉一对一的射门被伊朗门将奋力扑出，随后迪玛利亚的射门高出横梁，而阿圭罗的弧线球也被门将顺利化解。

尽管在场面上处于下风，伊朗球迷们越来越看到了比赛的希望，不断高喊“加油，加油，伊朗队！”，在球迷的助威声中，亚洲排名最高的球队伊朗队越战越勇，不仅防守稳固，还在下半场送出几次有威胁的反击，险些改变比赛的结果。

赛后伊朗队主帅奎罗斯遗憾地表示，“最终，两个人改变了比赛，一个是裁判，另一个是梅西”。

奎罗斯对下半场德贾加在禁区内被萨巴莱塔冲撞却没有获得点球，表示懊恼与不满，尽管阿根廷后卫看起来的确触到了球。

预感到上半时0-0的比分可能孕育着一个大冷门，伊朗队在下半场表现得更为大胆。第53分钟，单前锋格尚内贾德的射门被门将罗梅罗成功扑出，随后德贾加的大力头球也被罗梅罗奋力化解。

第86分钟，格尚内贾德摆脱阿根廷队的防守打门，却只能遗憾地看着罗梅罗再次神勇救险。

随着无力破门的阿圭罗和伊瓜因相继被替换下场，替补出场的拉维奇和帕拉西奥也没能为阿根廷队打开局面，但梅西做到了。

“这就是梅西，也许整场比赛他并没有太多贡献，但是只要有一个合适的机会，他就能赢得比赛！”赛后马斯切拉诺为他代表阿根廷队出战的第100场比赛取得了胜利表示感激。

更多巴西世界杯报导请点击here （完）