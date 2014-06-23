世界杯-奥德姆温吉首开纪录，尼日利亚1-0胜波黑

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西库亚巴6月21日（记者 Rex Gowar) - 在本周六举行的世界杯F组小组赛中，凭借奥德姆温吉上半时的一粒进球，尼日利亚队以1-0小胜波黑队，同时宣告波黑人的第一次世界杯之旅结束。

这是尼日利亚人自1998年以来的首次世界杯比赛胜利，两场比赛过后该队累积4分，下周三，他们将与现积6分的阿根廷队为争夺小组第一展开激战。

第29分钟，埃梅尼克右路低传，奥德姆温吉闯入禁区包抄得手，随后将皮球打入贝戈维奇把守的大门，尼日利亚1-0取得领先。

波黑替补席随即愤怒地爆发出抗议声，他们认为埃梅尼克传中时对队长斯帕西奇犯规在先，前者在出脚横传进入禁区之前手上有一个拉人的动作。

第21分钟，波黑前锋哲科单刀射门，皮球穿过了由恩耶亚马把守的大门，但被吹越位进球无效。

哲科另有一次精彩射门，但被恩耶亚马扑出门外。之后的几次好机会也被浪费，哲科单枪匹马挑战尼日利亚防线，但均宣告失败。

更有经验的尼日利亚队已经是第五次参加世界杯了。他们在上半时创造了几次机会，但传球失误、不佳的控球能力和打偏的射门浪费掉机会。还有几次射门被对方门将贝戈维奇挽救。

下半时的比赛中出现了一系列小高潮，波黑门将在比赛中作出了一系列精彩的扑救。补时阶段，哲科的射门中柱，未能挽救败局。

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