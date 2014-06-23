世界杯-克洛泽破门救主平罗纳尔多进球纪录 德国2-2战平加纳

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西福塔莱萨6月22日（记者 Gideon Long) - 在周六举行的G组一场快节奏的小组赛中，替补出场的德国队前锋克洛泽打进一球救主，最终德国队以2-2战平加纳。这粒进球同时使得克洛泽追平巴西球星罗纳尔多保持的15粒世界杯进球纪录。

第70分钟，克罗斯开出角球，刚出场仅两分钟的克洛泽第一次触球便在后门柱头球破门得分，追平了罗纳尔多的纪录。

能在四届世界杯上都收获进球的球员世界上目前只有三名，另两位分别是德国的席勒和巴西球王贝利。

“20场世界杯比赛进15个球，这对我来说一点都不坏，”克洛泽表示。“但更重要的是我们能打好下一场对美国队的比赛。”

现积4分暂列小组第一的德国队即将于周四在累西腓迎战美国队，这也是他们的最后一场小组赛。而加纳队现积1分，他们将在巴西利亚迎战葡萄牙队。

现积3分的美国队则将在周日和目前积分垫底的葡萄牙队迎来他们的第二场小组赛。

德国队主教练勒夫表示，队员们在这场胶着的遭遇战中都很疲劳。德国队首先取得领先，随后被加纳队以2-1反超，然而最终德国队还是奋起追平比分，取得1分。

“加纳这场打得很不错。他们成功地执行了紧逼战术，压缩我们的前场空间，我们无法取得空间射门。这是一场高水平的比赛，球员们尽了全力。”勒夫说。

“我们原本想要避免高温对比赛的干扰。我们落后之后，全队表现出顽强斗志，最终再下一城（追平比分）。

加纳主教练阿皮亚将这场对决形容为“一场十分精彩且有竞争性的比赛”。

“德国队是世界上最好的球队之一，和他们打比赛总是很难。我们有过一些机会，但不幸的是，当你在和一支如此强大的队伍比赛时，如果不能够抓住机会，那么就会出现许多问题。”

比赛开始时德国队和加纳队都显得小心谨慎，上半场双方互交白卷。下半场开场后，格策首先以一个头球打破僵局，格策的头球打到了他的膝盖上，随后弹进道达把守的加纳队球门。

但顽强的非洲人3分钟之后便扳回一城，安德鲁·阿尤起跳压过身材高大的德国后卫默特萨克，将队友阿弗尔的传球用头顶进球门。比分改写为1-1平。

在福塔莱萨卡斯特朗球场数千名巴西球迷的助威声中，加纳队随后取得领先，他们唯一的前锋吉安撕开德国队的后防线，右脚攻门，球从德国门将诺伊尔的身边越过球门线。加纳取得2-1领先。

勒夫随后将希望寄托在经验丰富的老将，将克洛泽和施魏因斯泰格换上场，这个决定随后被证明为是比赛一个激动人心的转折点。克洛泽头球破门，助德国队取得一分，几乎锁定出线权。如果出线，意味着德国队连续第16次闯进世界杯16强。

36岁的老将克洛泽以空翻来庆祝自己的进球，让球迷们回忆起他年轻时候的辉煌。空翻时他的背部着地，但似乎无大碍，喜悦的队友们将他团团围住埋在身下。

本场比赛也是世界杯历史上的第800场比赛，也为这项1930年就开始的古老赛事献上了一份适合的礼物。

同时，本场比赛还是默特萨克第100场代表国家队出征的比赛，亦是吉安的第10场世界杯比赛，他的出场数在加纳球员中排名第一。

这场小组赛还见证了同父异母的博阿滕兄弟在世界杯赛场的二度对决。弟弟热罗姆·博阿滕为德国队打了上半场比赛，而他的哥哥凯文·普林斯·博阿滕则代表加纳出赛。

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