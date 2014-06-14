世界杯-范加尔治下 荷兰困兽终出笼

路透里约热内卢6月13日 - 用拳击比赛的说法，这场比赛是4年前世界杯决赛的“重赛”，但没有人会料到，老冠军竟会如此步履蹒跚，在世界杯决赛圈，光环骤然退去。

很多人好奇：为什么西班牙队--这支在过去六年里主宰世界足坛的球队竟会如此戏剧性地崩盘；本届比赛的其他对手则要扪心自问，荷兰是如何成为这支痛下杀手的球队。

遥想2010年，那支荷兰队组织得当，令人印象深刻，但他们的弱点在于几乎没有继承荷兰队悠久的历史传统：大范围跑动、攻势足球。最终他们在决赛中被西班牙拖入加时赛，“小白”伊涅斯塔最后一剑封喉，让荷兰丢掉了冠军。没多少人为他们落下眼泪。

荷兰的足球传统是眼花缭乱的进攻，这意味着他们和东道主巴西相同，不仅要赢球，还要赢得漂亮。

在击败西班牙的比赛中，他们确实做到了。

四年前，如果乐观的荷兰人认为主教练范马尔维克至少为球队未来打下了稳定的基础，那么在两年后的2012年欧洲杯上，这一计划成了笑柄。荷兰在小组赛就被淘汰了，三场战罢，一分未得。

本周五对阵西班牙，上演疯狂屠戮的荷兰队，和当年那支在乌克兰被丹麦、德国和葡萄牙轮番蹂躏的令人失望透顶的荷兰队，简直是判若云泥。

主教练范加尔此次执教荷兰是“二进宫”，他决意抓住这次机会，洗刷2002年世界杯失利的耻辱。

世界杯预选赛10战9胜，荷兰成为第一支取得巴西世界杯参赛资格的欧洲球队，他们本该被人寄予厚望，不过在欧洲杯的惨败之后，鲜有人信任这支荷兰队的战力。

范加尔在保留球队两大核心：范佩西和罗本的同时，对球队进行了改造，此外还打造了坚固的防线。

今日荷兰队中的后防球员没有一个人曾经在四年前的世界杯决赛中与西班牙交手过，不过经验老道的中场球员德容和斯内德被明智地保留了下来。

在萨尔瓦多，范佩西和罗本诠释了为什么他们能在范加尔的阵容变革中获得留用，两人各独中两元，同时展现出了出类拔萃的个人能力。

深得范加尔信任的一员小将--戴利·布林德（前国脚兼助教丹尼·布林德之子）表现也令人击节，他创造了两粒入球，在整场比赛中都奉献着高质量的传球。

不过，荷兰在击败西班牙一役中比人选问题更重要的是战术问题，范加尔要求中场加强逼抢、坚持致命的防守反击理念，在本场比赛中取得了极为明显的成效。

范加尔有勇气改换掉让他们在预选赛中如鱼得水的4-3-3阵型，换上一套能够限制西班牙中场的五人中场阵型，以限制他们对控球的主导权。

“这和技术人员预测的简直一模一样。他们的战术完美收效，我迫不及待地想看到这场比赛的精彩回放。现在是我们尽情享受这场超现实的胜利的时候了。”范佩西说。

曾执教阿贾克斯、巴塞罗那和拜仁慕尼黑的范加尔在世界杯后即将执掌曼联的教鞭。他以擅于使用铁腕治军，平息更衣室矛盾而闻名。两年前，其前任范马尔维克深受内讧之苦。

范佩西和亨特拉尔，究竟谁才应该担任主要攻击手？或者此二人能否一起上场？这是个永远令人争执不休的议题，但现在争论结束了，范加尔给了曼联锋霸充分的信任。

荷兰人的信心让4年前的旧债连本带利地还了，而且是以一种让西班牙“黄金一代”永远难忘的方式偿还。

（完）

编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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(Reporting By Qiaozi Gu)