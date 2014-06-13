世界杯-前瞻：西班牙与荷兰小组赛狭路相逢 重演四年前巅峰对决

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西6月11日 - 四年前世界杯的冠军西班牙本周五将在实力强劲的世界杯B组首战中对阵2010年的决赛对手荷兰，开始其卫冕征程。

西班牙也是2008年和2012年欧洲杯的冠军获得者，他们抵达巴西的阵容中，有16人是上届南非世界杯的老臣，是历届世界杯冠军队伍之最。他们对2010年与荷兰的激烈角逐令人依然记忆犹新。

西班牙当时在约翰内斯堡掌握了控球权，承受了荷兰后卫凶猛铲球的攻击，但此次球迷涌入Fonte Nova体育场，希望看到更多的对攻场面，哈维、伊涅斯塔和大卫·席尔瓦之间出神入化的传球配合将与范佩西和罗本领军的荷兰的快速反击一较高下。

本届比赛西班牙主帅练博斯克麾下又增加了出生于巴西的高产射手迭戈·科斯塔，比赛伊始西班牙就已跻身夺冠大热门行列。西班牙可能成为首支在美洲夺得世界杯冠军的欧洲球队。

科斯塔带来的附加值不仅限于此。他来自巴西东北部Lagarto，他的家人将驱车350公里来到萨尔瓦多，观看他与荷兰队的较量。他出现在首发阵容中意义重大，在此之前，西班牙阵容中通常没有传统强力前锋。

科斯塔在上赛季西甲联赛中一鸣惊人，打入36粒进球，帮助马德里竞技获得冠军。他对于巴西主教练斯科拉里曾召唤他代表巴西出战世界杯的说法表示愤怒，坚称自己只接到了来自西班牙队的召唤。

在萨尔瓦多，科斯塔将领衔人们熟悉的西班牙首发阵容，包括门将卡西利亚斯，后防线上的阿兹皮利奎塔、拉莫斯、匹克、阿尔巴，强大的中场阿隆索、布茨克斯、席尔瓦、哈维和伊涅斯塔，他们将为科斯塔攻破荷兰大门提供帮助。

荷兰主教练范加尔为巴西世界杯打造的战术近期为人们所热议。在因伤长期失去中场核心斯特罗曼后，他放弃了荷兰传统的4-3-3阵型，采用了更具防守强度的5-3-2阵型。

“我不认为现在我们还有打全攻全守战术的能力，”罗本告诉荷兰队官网Ons Oranje，“防守反击是非常有威胁的武器，本届杯赛我们会充分利用它的。”

与此同时，范加尔也为球队注入了更多的年轻血液，这支即将迎战西班牙的球队阵中包含着一些家喻户晓的名字，例如焕发第二春的斯内德。斯内德从被剥夺队长一职的挫折中走了出来，他将在球队中扮演重要角色，在罗本和范佩西身后，作为进攻的发起人。

斯内德的身后将是中场悍将德容——在2010年世界杯决赛上，他用一个功夫动作飞踹阿隆索，还幸运地留在了场上——和德古兹曼。

罗恩·弗拉尔将领衔后防线，其中包括新星戴利·布林德，他是即将在2016年成为荷兰队主帅的丹尼·布林德的儿子。

范佩西的状态和健康是范加尔计划成败的关键。这位荷兰队长忍受了国内断断续续的质疑，然而他曾说过，在一系列伤病之后，他的身体状态达到了参加世界杯的要求。在训练中，他看上去不是非常舒服，因此他的申明仍然存疑。

两队在B组的对手澳大利亚和智利也将于周五在库亚巴捉对厮杀。（完）

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