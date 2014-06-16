世界杯-荷兰肆意复仇 5-1蹂躏西班牙

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西萨尔瓦多6月13日（记者 Neil Maidment） - 凭借罗本和范佩西的惊艳进球，荷兰队在周五举行的世界杯B组一场激动人心的比赛中以5-1的比分蹂躏卫冕冠军西班牙队，带给后者一个悲惨的世界杯开局。

场面与上届世界杯决赛荷兰0-1小负西班牙截然不同，荷兰军团以精彩表现上演甜蜜的复仇。范佩西和罗本各进两球，后卫德弗里也有一球入账。

“我当然没想到会有这样的结果，但我确实预计我们会取得进球你，”荷兰队主教练范加尔赛后对记者们表示。

“西班牙队总会向我们发起进攻；那我们就用反击战术。我们的球员把这项战术贯彻的非常完美，比我想象的好很多。”

这是西班牙队在世界杯历史上第二次在一场比赛中丢掉至少五个球，上一次还要追溯到1950年，西班牙以1-6输给了东道主巴西队。而荷兰军团在萨尔瓦多新水源球场取得的这场大胜，也制造了世界杯历届卫冕冠军的最差开局。

“我不知道怎么解释这五个球，”西班牙主帅博斯克说。

“我们从来都不是一支防守型的队伍，但是我们总是能把防守问题处理得不错。今天我们的防线却非常脆弱。”

“我们继续战斗，但是随着比赛的进行，荷兰队优秀的体能给他们带来了优势...我们现在处境很微妙。我们将会试着在下一场对智利队的比赛中克服它，并看看情况会怎么样。“

西班牙队赛前被认为将会以他们漂亮的传球主宰比赛进程。当阿隆索在第27分钟冷静地射入点球，西班牙队以1比0领先的时候，场上的局面似乎一如既往。西班牙还曾取得了2008年和2012年两届欧洲杯冠军。

范加尔指挥球队采用逼抢及快速传球的战术，在上半场结束之前取得效果给荷兰队带来了进球：范佩西以一个华丽的进球为荷兰队扳平比分。

**鱼跃冲顶**

荷兰队的关键先生范佩西在第44分钟时闯到西班牙后卫拉莫斯和阿尔巴之间，接到队友布林德的传球，以一记有力的鱼跃冲顶攻破西班牙球门，西班牙门将卡西利亚斯猝不及防，呆立在原地。

在范佩西的进球之不多久，西班牙队刚刚错过将比分扩大为2-0的良机，当时中场大卫·席尔瓦机敏的吊射被荷兰门将扑出。

这成为让西班牙懊恼不已的一次错失良机。

下半场比赛开始，荷兰队不断对西班牙进行逼抢，利用每一个机会迅速反击。第53分钟，罗本接到布林德再一次妙传，扣过皮克和拉莫斯，在距球门7米处将球攻入大门。

博斯克之后作出反应，用攻击型球员佩德罗换下阿隆索，用托雷斯换下每次触球都会受到巴西球迷嘘声的前锋迭戈·科斯塔。迭戈·科斯塔出生于巴西，但归化加入西班牙国家队。

随后比赛完全成为荷兰的天下。

后卫德弗里第64分钟在后门柱接到队友开出的任意球头槌破门。

范佩西则在第72分钟抓住西班牙门将卡西利亚斯扑球脱手补射入网，状态出色的罗本八分钟后则以一记精彩绝伦的单骑闯关让荷兰球迷的情绪达到了顶点。

这位速度奇快的前锋从后半场发力冲刺，追上队友的直传球，然后戏耍了西班牙后防和门将，将比分改写为5-1。

这一失利让西班牙主帅博斯克在比赛结束后长时间坐在教练席中，直到己方球员已经从球员通道中消失。不过想到西班牙上届世界杯首战也是遭遇不测，0-1输给瑞士，但最终他们还是捧起世界杯冠军奖杯，他或许会感到些许安慰。

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