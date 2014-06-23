世界杯-葡萄牙惊险战平美国 保留出线希望

替补出场的葡萄牙球员瓦雷拉命中追平一球的瞬间。 REUTERS/Andres Stapff

路透巴西玛瑙斯6月22日（记者 David Ljunggren） - 在周日进行的世界杯G组第二轮比赛中，替补出场的瓦雷拉在下半场伤停补时阶段戏剧性的攻入一球，帮助葡萄牙队以2-2战平美国队，葡萄牙队仍保留出线希望。

就在美国人看似要完成逆转取得比赛胜利并晋级淘汰赛的时候，瓦雷拉接队友C罗传中，飞身头球完成绝杀。

这场比赛的结果意味着在2轮小组赛之后，美国队与德国队同积4分分列小组头两名的位置，与加纳队同积1分、小组垫底的葡萄牙队则面临着严峻的出线形势。

“在最后一秒被扳平比分不太走运，但是这场比赛对我们来说是一场精彩的比赛，我们也不能要求更多，”美国队主帅克林斯曼说。

美国队将在他们的最后一场小组赛中对阵德国队，并且至少需与对方战平才能出线。

“我们将带着更多的自信开始下一场比赛。这像是一场决赛，但这就是世界杯，”克林斯曼表示。

美国队在第一场对阵加纳的小组赛中曾后来居上赢得比赛。本场比赛第81分钟，邓普西腹部将球碰进门内，美国队取得了领先。看起来美国队似乎要复制上一场的成功。

葡萄牙队则在他们的第一场小组赛中以0-4负于德国队，主帅本托赛前曾表示，他率领的葡萄牙队若想出线，就必须打败美国队。

比赛开始第5分钟，葡萄牙中场维罗索低传中路，美国队后卫卡梅伦出脚试图解围，可惜力度不够，皮球正落到葡萄牙边锋纳尼脚下，后者轻松推射得分，葡萄牙队取得领先。

葡萄牙人随后在湿热天气中保持退守状态，美国队开始主宰比赛。开场时亚马逊球场的温度达到了30摄氏度，湿度则为65%。

葡萄牙队上半场仍表现得很具有威胁性。第45分钟，纳尼禁区外射中左侧门柱，皮球弹回埃德身上，后者的挑射被美国队门将霍华德托出横梁外。

随着下半场比赛的进行，葡萄牙队球员的状态开始下滑。第64分钟，美国队中场琼斯突然从左路内切，在距球门25米处攻入一粒精彩的右脚弧线球，为美国队扳平比分。

试图摆脱膝伤困扰的C罗则带领葡萄牙队展开反击。在对阵德国队的比赛中，C罗的进攻碌碌无为，对美国队一役时也仅是偶有闪光点，直到最后迸发出光彩。

瓦雷拉的进球是他第二次为葡萄牙队在大赛上贡献最后时刻的关键进球。在2012年欧洲杯中，他曾在小组赛葡萄牙对阵丹麦的比赛中凭借第87分钟的进球绝杀对手。

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（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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(Reporting By Peiyi Chen)