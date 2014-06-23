世界杯-小将一剑封喉 比利时险胜俄罗斯锁定出线

(本文由路透中文网编译提供)

路透里约热内卢6月22日（记者 Mike Collett） - 在本周日进行的一场世界杯小组赛中，比利时小将奥里吉成为了本届世界杯上取得进球最年轻的球员，奥里吉在比赛第88分钟的绝杀帮助比利时1-0战胜俄罗斯，顺利挺进16强。

奥里吉的绝佳进球来自于阿扎尔在左路极具威胁的突破传球，除了这粒进球，本场比赛毫无看点，现场73000名球迷经常为两队送上嘘声。

19岁小将奥里吉破门前四分钟，米拉拉斯为比利时开出一记颇具威胁的任意球，皮球击中球门右侧立柱下端弹出。

“这个进球非常关键，但我认为这是整个团队的功劳，”奥里吉在接受电视采访时说道，“我认为今天我们体现了精神的强大。”

比利时主教练威尔莫茨认为效力于法甲俱乐部里尔的奥里吉前途不可限量。

“他拥有很好的舞台与机会，他仅有19岁。我很吃惊在召他入国家队之前很少有人关注他，现在每个人都知道他是谁了”。

“这是一场艰难的比赛，俄罗斯队早有准备，球员们很疲惫，天气很热，俄罗斯的球员们在比赛第60分钟就已经开始抽筋了”。

“赢下本场比赛非常的不容易，我认为我们当之无愧。”

俄罗斯主帅法比奥·卡佩罗则认为这是一场不错的比赛。

“这场比赛踢得很不错，有速度，有力量，我为球员们感到很遗憾，因为他们的表现真的很棒。”

**激动人心的结局**

事实上除了比利时队最后上演的精彩绝杀，本场比赛可谓本届世界杯最不具观赏性的比赛之一了，当然奥里吉并不必为此担忧，他成为在2006年的梅西之后第一位在世界杯中取得进球的不满20岁的球员。

尽管上半场比利时右边锋梅尔滕斯偶有灵光一现，终场前比利时队又取得了激动人心的结局，本场比赛的其余时间基本可以忽略不计。

两队主教练均对在首场小组赛的先发阵容进行了修改，但是如果他们的变动是为了改善首场小组赛表现不佳的状况，很遗憾他们的战术并不奏效。

梅尔滕斯在右路表现积极，令俄罗斯队左后卫孔巴罗夫难以招架，但他的跑动和传球很少能形成真正的威胁。

上半场俄罗斯法伊祖林不时出现在危险位置，然而坚固的防守是比利时最强大的武器之一。

比利时队长孔帕尼因腹股沟受伤错过了两天的训练，本场比赛完美复出，在为比利时后防贡献了大师级的表现。尽管维尔马伦在比赛第31分钟就因膝伤被替换下场，替补出场的维尔通亨表现稳健，成功冻结了萨梅多夫和沙托夫的进攻。

比赛中俄罗斯疑似有一个点球未被判罚，阿尔德韦雷尔德看似在禁区内对卡努尼科夫拉人犯规，半场结束前俄罗斯错过绝佳机会，科科林的头球攻门偏出。

随后扎戈耶夫也险些为俄罗斯队取得进球。

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