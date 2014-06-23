世界杯-阿尔及利亚4-2击败韩国出线在望

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西阿雷格里港6月22日（记者 Steve Keating） - 周日举行的世界杯H组阿尔及利亚与韩国上演进球大战，阿尔及利亚4-2击溃韩国，有望冲击16强，此役的胜利在阿尔及利亚全国引发庆祝狂欢。

阿尔及利亚上一次在世界杯取得胜绩还得追溯到1982年，该队目前积三分，小组排名上升至第2位。后者在今天早些的比赛中以1-0小胜俄罗斯队，以6分暂列小组第一。

韩国队和俄罗斯队在他们本届世界杯的首场小组赛中战成1-1平，目前各积1分。

“沙漠之狐”阿尔及利亚队是本届世界杯的唯一一支阿拉伯国家球队，该队在历史上从未闯入过世界杯第二轮的比赛。但他们现在很有希望晋级淘汰赛。

而比利时队则已提前锁定小组出线权。

阿尔及利亚队先在他们本届世界杯的首场比赛中结束了28年的进球荒，随后在小组赛第二场对阵韩国队的比赛中如猛虎出笼一般上演进球狂潮。在他们完美的上半场表演中，苏莱曼尼、哈利切和达博乌均有进球入账。

“我们上半时的比赛打得几近完美，”阿尔及利亚主帅哈利霍泽奇表示。“下半场比赛没有上半场打得好--可能队员们想要放松下来并享受比赛。”

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