世界杯-巴西主帅怒斥“挑选对手”一说为阴谋论

路透巴西利亚6月22日（记者 Brian Homewood） - 巴西队主教练斯科拉里谴责关于世界杯东道主会挑选第二轮对手的推测是“愚蠢而且居心叵测的”。

即将在周一(北京时间周二凌晨0400)迎战喀麦隆队的巴西队只需要拿到1分即可从A组中出线，下一轮他们将对阵已从B组顺利晋级的荷兰队或者智利队。

荷兰和智利决定小组头名的比赛将在周一早些时候(北京时间周二凌晨0000)率先打响，这使得巴西队掌握下一轮比赛对阵形势的理论优势。

“一些人表达了这样一种观点，说我们可以挑选下轮比赛的对手，这种看法真是既愚蠢又居心叵测，我再重复一遍，既愚蠢又居心叵测”，斯科拉里一边说一边举起了手指。

“我们必须认真比赛才能晋级，而不是靠挑选对手。开球时间那是由国际足联决定的”，被人们称为 “大菲尔”的巴西主帅在新闻发布会上说。

斯科拉里的这番评论看起来是针对荷兰主帅范加尔，后者曾在周六对周一赛程表上荷兰队比赛的开球时间早于巴西队表达了抱怨。

无稽之谈

当另一个记者再次提及这个问题时，斯科拉里回应道，“你把注意力都集中在说废话的人身上了”。

A组的头名将于周六对阵B组的第二名，而A组的第二名将于周日迎战B组的榜首队伍。

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编译：傅玮 发稿：王燕焜

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