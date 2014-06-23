世界杯-克罗地亚主帅：颤抖吧，墨西哥队！

路透巴西累西腓6月22日（记者 Toby Davis） - 像一个来势汹汹的重量级拳手赛前向对手的挑衅，克罗地亚教练尼科·科瓦奇声称，在世界杯A组的生死战来临前墨西哥队应该感到双膝颤抖。

即将在累西腓打响的这场比赛将决定本届世界杯A组出线名额的归属，墨西哥此前两场比赛过后积4分，最后一场打平即可顺利晋级。

落后1分的克罗地亚队则面临背水一战，必须取胜，尽管平局仍有理论上的出线可能，但前提是已提前出局的喀麦隆队爆冷击败东道主巴西队，而这基本上是无法想象的。

这种压力凸显了体育比赛的残酷性，但血液里就像流淌着巴尔干半岛的冰一样的教头科瓦奇绝不会承认压力的存在。

科瓦奇在本周日的新闻发布会上表示，“我相信他们(墨西哥)已经感受到了足够多的压力。你可以比较我们两队的野心和目标，如果有一方不堪重压感到畏惧了的话，那一定是墨西哥队”。

“必须赢球的压力必然(给我们)带来压力，但是我们很享受比赛，我们会实现我们共同的梦想”。

“我们对比赛也很乐观，因为我们拥有一些来自一流俱乐部的球员，如果这都不足以乐观的话，什么时候才能乐观？。”

1998年世界杯上，克罗地亚首次以一个独立国家的身份亮相世界杯赛场并打入四强，此后克罗地亚队再没能从世界杯小组赛中突出重围。

1998年世界杯身为球员的科瓦奇在替补席上见证了克罗地亚在国际赛场上最辉煌的时刻，但是四年后的韩日世界杯上他们仅在小组赛阶段就折戟沉沙，当时克罗地亚队0-1负于的对手正是墨西哥队，科瓦奇当时是场上一员。

拒绝失败

历史一旦重演，就意味着失败，但在科瓦奇看来，这支年轻的克罗地亚队前途不可限量。

“我们不会失败，对此我连想都没想过，我们尽全力让整个队伍的状态达到最佳”。

“这是年轻的一代，我们有几个从21岁国青队中选拔的球员，克罗地亚拥有很多未来会大放光芒的年轻球员。这些孩子们会在未来5到6年作为克罗地亚队的中流砥柱，我希望本届大赛对他们来说是个良好的开端。”

这场比赛被认为是一场“矛盾之争”，外界认为是克罗地亚队极具创造力的莫德里奇和锋线终结者曼朱季奇为首的进攻尖兵与墨西哥神奇门将奥乔亚之间的对决。

奥乔亚在墨西哥0-0逼平巴西的比赛中以一己之力力保城门不失，比赛中他以两次精彩绝伦的扑救化解了内马尔的必进球，还封堵住了蒂亚戈·席尔瓦近在咫尺的头球。

事实上，墨西哥队在本届世界杯上还保持一球不失，他们在首轮中是1-0击败喀麦隆。

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（完）

编译：傅玮 发稿：王燕焜

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