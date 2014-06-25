更正：世界杯-哥伦比亚4-1大胜日本小组登顶 将与乌拉圭争八强

更正文中最后一段为希腊队2-1击败了科特迪瓦，而非“哥斯达黎加”

路透巴西库亚巴6月24日（记者 Rex Gowar） - 在周二世界杯C组小组赛的比赛中，哥伦比亚队以4-1蹂躏日本队，前锋马丁内斯梅开二度。哥伦比亚队在本届杯赛迄今保持了全胜战绩，以C组第一的身份昂首挺进淘汰赛，并将在第二轮中对阵乌拉圭队。

自1990年以后便从未进入过世界杯16强的哥伦比亚队在昨天的比赛中表现出色，上半场开场不久后夸德拉多便获得点球机会并主罚命中；而在下半时的比赛中，马丁内斯梅开二度，哥伦比亚队3-0领先；最后，替补出场的罗德里格斯以一粒漂亮的进球为球队锁定胜局。

就在上半场比赛结束前1分钟，日本队的冈崎慎司一记精彩的鱼跃冲顶为日本队将比分扳平。但最终日本队只能吞下1-4失利的苦果。

“上半场我们打得很艰难，我们有很多进球的机会，但是日本队强大的防守破坏了我们的进球机会，”马丁内斯表示。

“下半场就好多了，我们能够像前两场比赛那样去打比赛。

“能进两个球，我真的很开心。”

在另一场比赛中，希腊队以2-1击败了科特迪瓦，锁定16强席位。而日本队则仅积1分小组垫底，结束了他们的世界杯之旅。

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（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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