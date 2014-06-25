世界杯-萨马拉斯点球绝杀 希腊挺进16强

路透福塔莱萨6月24日（记者 Gideon Long） - 在周二举行的世界杯C组最后一轮小组赛中，希腊队凭借萨马拉斯伤停补时阶段的点球，戏剧性地以2-1击败科特迪瓦队，首次闯进世界杯16强。

第93分钟，希腊队大举压上以求一胜，科特迪瓦队防守时裁判判罚防守队员西奥在禁区内放倒萨马拉斯，后者将这粒争议性点球罚进。

慢动作回放显示萨马拉斯的脚只是被西奥的小腿绊了一下，随即跌倒，但厄瓜多尔籍主裁判卡洛斯·维拉立即指向了罚球点，随后萨马拉斯冷静将球射入球门。

“最后二十分钟把我们送向了胜利，”萨马拉斯表示。

“我以为控制比赛的是我们。对方没有太多机会。这场比赛的胜利对希腊队来说很重要，我希望我们能给希腊国内的球迷带来欣喜。”

对非洲大象来说，这场失利令人心碎。在比赛中，科特迪瓦曾经在一球落后情况下扳平比分，只要撑过最后那一点点时间，他们就可以收获平局，随即出线了。

“即使希腊队的表现配得上这场胜利，这个结果对我们来说还是很残酷，”科特迪瓦主帅拉穆奇表示。“对我来说，这真是太艰难、太辛苦、太令人失望和太令人沮丧了。我们整个队伍都做出了巨大的努力。”

科特迪瓦队队中科洛·图雷和亚亚·图雷的弟弟易卜拉欣·图雷在上周不幸去世，因此科特迪瓦队队员在比赛时都戴着黑色袖标。

希腊队这场胜利使得他们以积4分成绩排名小组第二出线，超过科特迪瓦1分，超过日本3分。哥伦比亚队全取9分获得小组第一。

前两次出战世界杯均未出线的希腊队将于周日在累西腓迎来他们的1/8决赛，对手则是黑马哥斯达黎加队。

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编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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