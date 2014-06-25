世界杯-戈丁头球助乌拉圭顺利晋级 苏亚雷斯再陷咬人风波

路透纳塔尔6月24日（记者 Nick Mulvenney） - 在周二进行的乌拉圭与意大利的世界杯小组赛中，乌拉圭以1-0战胜意大利挺进16强，而四次世界杯冠军得主意大利只能打道回府，比赛中苏亚雷斯的又一次陷入咬人风波，给这场戏剧性的胜利增添了阴影。

当戈丁在临近终场前9分钟打入制胜球时，意大利人还在对苏亚雷斯的行为向裁判抱怨，后者在比赛中似乎是咬了意大利后卫基耶利尼。乌拉圭队如愿以偿拿到必要的3分从D组中出线。

咬人事件更加剧了意大利在告别本届世界杯前的不满，稍早马尔基西奥被罚出场外，意大利队被迫在比赛的最后半小时以10人应战，最终连续两届世界杯在小组赛阶段即被淘汰。

“将马尔基西奥驱逐出场是非常荒谬的，但更荒谬的是苏亚雷斯竟然逃过处罚留在场上”，基耶利尼说道。

“很显然，这是在保护明星球员，但这对足球运动毫无好处”。

“这个动作非常非常明显，然后他就假摔，因为他自己清楚得很他干了不该干的事情”。

直到马尔基西奥被罚下之前，场上形势看起来都对意大利更为有利，意大利成功冻结了苏亚雷斯和乌拉圭的进攻，只要拿到1分即可确保与D组头名哥斯达黎加携手出线。

戈丁的进球意味着上届世界杯四强球队乌拉圭顺利挺进淘汰赛阶段，将于周六在里约热内卢面对C组的榜首球队，但是苏亚雷斯届时很可能无法与球队并肩作战。

国际足联表示在正在对咬人事件进行调查，一旦情况属实，这位饱受争议的乌拉圭前锋将面临严厉处罚。

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编译：傅玮 发稿：王燕焜

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