世界杯-苏亚雷斯再陷咬人风波 或被追加停赛

苏亚雷斯似乎在咬了基耶利尼后倒地。 REUTERS/Tony Gentile

路透纳塔尔6月24日（记者 Nick Mulvenney） - 在周二乌拉圭1-0战胜意大利的比赛中，苏亚雷斯又咬人了，此次不幸中招的是意大利后卫基耶利尼，这位乌拉圭前锋连续两次在世界杯上遭禁赛处罚几乎板上钉钉。

国际足联目前正对这起已在世界范围内引起轩然大波的咬人事件进行调查，已有两次咬人前科的苏亚雷斯，虽然在比赛中逃过一劫，很可能再次面临停赛处罚。

国际足联的一位发言人表示，“我们正在等待比赛报告，我们会尽量收集所有必要的资料来对这起事件进行评估”。

在临近比赛结束还有10分钟的时候，苏亚雷斯与基耶利尼在禁区内发生冲突，最终乌拉圭队顺利出线而意大利队惨遭淘汰。

基耶利尼愤怒地扯开球衣，向裁判展示肩膀上的伤痕。

据路透拍到的图片显示，基耶利尼的肩膀上疑似有牙印的痕迹，而苏亚雷斯则在冲撞之后倒在地上，捂住了自己的牙。

戈丁在比赛第81分钟头槌为球队打入制胜球，将乌拉圭送入世界杯下一阶段，而当时意大利人仍在向裁判抱怨苏亚雷斯的恶行。

基耶利尼在接受Rai电视台的采访时表示，“没有把苏亚雷斯罚出场外实在是太荒谬了”。

“这个动作非常非常明显，然后他就假摔，因为他自己清楚得很他干了不该干的事情”。

而苏亚雷斯则表示此次事件不过是比赛中激烈碰撞的一部分。

“这就是球场上发生的事情。我们当时都在禁区里，他用肩膀顶住了我，我的视线也被挡住了”，针对基耶利尼的伤痕苏亚雷斯如此回应道。

乌拉圭教练塔瓦雷斯则称没有看到此次事件。

塔瓦雷斯在新闻发布会上说道，“我想先看下录像再发表意见“。

“但比赛时我什么都没看到，如果它确实发生了的话，那裁判也有可能没看到。所以我对这件事没有什么好评论的。在足球比赛中，有很多比这更重要的事情值得关注。”

10场禁赛

苏亚雷斯去年在利物浦对阵切尔西的英超联赛中，因为咬了切尔西的伊万诺维奇被处以10场禁赛的处罚，而在2010年为阿贾克斯效力期间，苏亚雷斯因为咬了埃因霍温的巴卡尔遭到了7场禁赛的处罚。

四年前在乌拉圭与加纳的世界杯八分之一决赛中，苏亚雷斯在门线上用手阻挡了加纳队加时赛最后时刻的必进球，因而被罚下并缺席了对阵荷兰的半决赛。

尽管在周二的比赛中苏亚雷斯逃过一劫，但国际足联的规则允许使用比赛录像或者“任何其他证据”来对球员行为进行调查与处罚。

国际足联处罚规定中停赛处罚的上限是24场或者两年禁止参加国家队比赛，世界杯赛场上最长的一次停赛处罚发生在1994年世界杯，当时意大利与西班牙的比赛中意大利队的塔索蒂肘击西班牙队的路易斯·恩里克，导致后者鼻梁骨折，事后被国际足联停赛8场。

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（完）

编译：傅玮 发稿：王燕焜

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