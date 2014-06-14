世界杯-智利让袋鼠军团难以招架

路透巴西库亚巴6月13日 - 智利队周五顶住澳大利亚的强劲反击，以3-1战胜对手，在实力强大的B组争取到一丝出线生机。

比赛开始12分钟，阿莱克西斯·桑切斯的一次近距离射门使智利队取得1-0的领先。2分钟后，瓦尔迪维亚以一记漂亮的射门将比分扩大为2-0，这支南美劲旅似乎控制住了场上局面。

然而之后澳大利亚队开始组织猛烈反攻。35分钟后，蒂姆·卡希尔回敬智利队一粒头球。下半场开始不久，卡希尔再次头球破网，以为能扳平比分，然而随后助理裁判判定精准，进球被判越位。

下半场双方均表现平平。伤停补时阶段，让·博塞如尔再进一球，为智利锁定3-1胜局。现在智利队需要思考的是在对西班牙队和荷兰队的比赛中如何有所作为。荷兰队在当天早些时候以5-1蹂躏西班牙队。

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编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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