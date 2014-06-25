世界杯-哥斯达黎加0-0战平英格兰 1/8决赛遇希腊

路透贝洛奥里藏特6月24日（记者 Karolos Grohmann） - 周二举行的巴西世界杯D组小组赛中，哥斯达黎加队0-0逼平已提前被淘汰的英格兰队，哥斯达黎加队在拥有三支前世界冠军的死亡之组保持不败，以头名身份昂首挺进16强。

哥斯达黎加队在本届世界杯中经历了一个堪称梦幻的开局，接连击败意大利队和乌拉圭队，两场小组赛后已提前出线。而他们的对手英格兰队则表现糟糕，在本届世界杯上创造了他们56年来的最差表现。哥斯达黎加队在本场比赛中坚持到了最后，最终以0-0逼平英格兰。

本场比赛霍奇森连换9人，然而这也没能让英格兰队焕发出生机，本场比赛既没有精彩的进球也平淡无奇。

而此前在每一届世界杯小组赛中从未能保持不败金身的哥斯达黎加队则将在下一轮迎战C组第二希腊。

乌拉圭队在同一时间举行的比赛中以1-0击败意大利队，三场比赛积6分淘汰积3分的蓝色军团，抓住了本小组第二张16强入场券。

英格兰队则以0分小组垫底无缘16强，这也是他们自1958年世界杯以来第一次没能晋级淘汰赛。

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编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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