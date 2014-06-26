世界杯-沙奇里帽子戏法助瑞士挺进16强

路透巴西玛瑙斯6月25日（记者 Zoran Milosavljevic） - 凭借沙奇里精彩的帽子戏法，瑞士队在本周三世界杯E组最后一轮中3-0轻取洪都拉斯队，排名E组第2，挺进世界杯淘汰赛阶段，16进8瑞士队将面临的对手是阿根廷队。

瑞士队紧随小组头名法国队顺利晋级，法国队淘汰赛将对阵尼日利亚。厄瓜多尔与法国队在最后一场小组赛中成0-0平后，最终排名第3，而洪都拉斯队则三战皆败，排名小组垫底。

出生于科索沃的前锋沙奇里享受了一个难以忘怀的下午，继托马斯·穆勒在对阵葡萄牙队的比赛时打入3球之后，沙奇里成为本届世界杯第二个完成帽子戏法的人。

同时他也幸运的贡献了世界杯史上第50个帽子戏法。沙奇里与他的锋线搭档德尔米奇配合默契，在被塞费洛维奇替换下场之前，德尔米奇贡献了两次精彩的助攻。

更多巴西世界杯报导请点击here

（完）

编译：傅玮 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。