世界杯-0-0握手言和 法国登小组榜首厄瓜多尔惨淡出局

(本文由路透中文网编译提供)

路透里约热内卢6月25日（记者 Simon Evans） - 本周三在马拉卡纳球场进行的一场世界杯E组小组赛中，法国队与厄瓜多尔队0-0握手言和，最终法国队排名小组第一顺利晋级，而本场比赛以10人迎战的厄瓜多尔则惨遭淘汰。

瑞士队在3-0轻取洪都拉斯队后排名小组第二，淘汰赛阶段瑞士队将迎战阿根廷队，而法国队则将对阵尼日利亚队。

厄瓜多尔球员安东尼奥·瓦伦西亚在比赛第50分钟被红牌罚下，少一人应战的厄瓜多尔成为了本届世界杯唯一没能从小组晋级的南美球队。

最终E组法国队积7分排名榜首，瑞士队以6分屈居第二，厄瓜多尔队积4分排名第三，而洪都拉斯队三战皆负积0分排名垫底。

更多巴西世界杯报道请点击here