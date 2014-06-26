世界杯-“梅”开二度 阿根廷与尼日利亚携手出线

路透巴西阿雷格里港6月25日（记者 Steve Keating） - 在周三举行的世界杯小组赛中，阿根廷球星梅西梅开二度，率阿根廷以3-2击败尼日利亚队，让蓝白军团的支持者满意离场，阿根廷队同时以F组第一的姿态顺利出线。

场馆内为数不多的尼日利亚球迷也非常开心，因为在另一场比赛中，波黑以3-1击败了伊朗，尼日利亚队也得以出线。F组轮场小组赛全部赛毕，阿根廷全取9分，尼日利亚夺得4分，波黑和伊朗则分别得到3分和1分。

本场比赛在阿雷格里港的贝拉里奥体育场进行，这里离阿根廷很近，因此大约有15万名阿根廷球迷穿越国境涌入这座巴西南部港口城市，阿根廷队就像是在主场作战。这些阿根廷球迷们带着满满的希望来到贝拉里奥体育场，而梅西在第3分钟就以一记漂亮的进球满足了球迷们的期待。

尽管夺冠热门之一阿根廷队的状态仍受到一些问题的困扰，但头号球星梅西在小组赛阶段中的表现简直可以称得上是精彩绝伦，让他的球迷、队友、教练以及对手都印象深刻。

“梅西是一个了不起的球员，这是没得说的，”主帅凯西在他带领的尼日利亚队成为了本届杯赛第一支晋级16强的非洲队伍之后对记者表示。“阿根廷队拥有很多人才，但梅西一定是来自星星的球员吧。”

尽管阿根廷赛前已锁定16强席位，不过这支曾夺得过2届世界杯冠军的球队在对阵尼日利亚队的比赛中还是有许多需要争取的东西。在这个飘着小雨的天气里，阿根廷队需要争取获得小组第一，并且整个国际足坛都在期待着蓝白军团能够在击败实力不怎么强的波黑和伊朗之后证明自己的夺冠实力。

“看到这么多阿根廷球迷真是太美妙了，我觉得我们都见证了一支表现优异的阿根廷队，”总进球数已达到4粒、与巴西球员内马尔并列射手榜第一位的梅西表示。“我们还想要更多成绩。”

“我们说过，我们的前锋也许活动的范围不是那么大，在球场上也没有找到太多空间。现在我们修正了这些作法。

“我们在继续追寻我们想要的梦想。”

尼日利亚赛前是本届杯赛迄今为止唯一一支一球未失的球队，但他们此前也从未遇到过阿根廷队这样进攻实力很强的队伍。本场比赛中，阿根廷人很快就让非洲雄鹰感受到了压力。

号称最强攻击力组合的成员梅西、阿圭罗、伊瓜因和“天使”迪马利亚在前两场比赛中仅进了3个球。

但“梦幻四人组”在对阵尼日利亚的比赛中则高奏凯歌，在梅西的带领下主导着本场比赛的进攻节奏。梅西一人在上半时的比赛中独中两元，并一直保持着巨大的威胁性。

任意球

在周二刚刚度过了自己27岁的生日的梅西在比赛开始第3分钟将门柱弹回的皮球补射入网，帮助球队取得领先。在上半时的伤停补时阶段，梅球王20米处起脚主罚任意球，皮球划出一个美妙的弧线后从右上角入网。

阿根廷队漂亮的进攻还是受到本队羸弱防守的拖累。尼日利亚队穆萨在第4分钟和第47分钟以两脚干净的射门两次扳平了比分。

当穆萨在下半时刚刚开场扳平比分时，阿根廷球迷们都震惊了。但就在穆萨扳平比分的3分钟后，罗霍用膝盖近距离挡入了一粒反弹球。阿根廷球迷们再次陷入了喜悦。

“我们从阵型上寻求改变。这次，我们看到了整体上的进步，”阿根廷主帅萨维利亚对记者表示。“赢得比赛也不一定意味着打得很好，我看还有改进的余地。我对我们全取9分改到很开心，但是我还是要不断寻求改进。”

在接下来的1/8决赛中，阿根廷将对阵E组第二名瑞士，而尼日利亚将迎战法国。

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（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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