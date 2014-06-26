世界杯-波黑首胜 伊朗出线梦碎

路透巴西萨尔瓦多6月25日（记者 Neil Maidment） - 波黑在他们的最后一场F组小组赛中以3-1的比分击败伊朗，标志着波黑队第一次取得世界杯比赛的胜利，并且宣告伊朗人进入16强的幻想破灭。

尽管前两场小组赛均告负且已经宣告出局，第一次以独立国家身份出现在国际大赛上的波黑队本场比赛表现不俗，第23分钟，前锋哲科为球队拔得头筹；第59分钟，皮亚尼奇再进一球，比分被扩大为2-0。

伊朗队的古尚内贾德在第82分钟为伊朗队扳回一球，但仅仅1分钟后，弗尔萨耶维奇帮助波黑队再入一球，巩固了2球的优势。伊朗所有出线的希望都破灭了。

“打败伊朗队让我们感到了些许的安慰。但是我要祝贺我的队员们，他们在比赛中展现出了自身的努力和激情，打败了一支唯有取胜才能保留出线希望的队伍，”波黑主帅苏西奇对记者表示。

“在前两场小组赛的关键时刻，我们缺乏经验和冷静的头脑，但是我们付出过努力，所以没什么可抱怨的。这就是足球，”还在为上场比赛中裁判的错误判罚而感到悲伤的苏西奇补充道。在那场比赛中波黑以0-1负于尼日利亚，哲科的一粒精彩进球被判越位无效。

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编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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