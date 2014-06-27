世界杯-德国1-0小胜美国 两队双双出线

路透巴西累西腓6月26日（记者 Philip O'Connor） - 在累西腓伯南布哥竞技场举行的一场G组小组赛中，托马斯·穆勒射进当场唯一一球，帮助德国队以1-0击败美国队。这是穆勒在本届3场世界杯比赛中的第4粒进球，这粒进球帮助德国队锁定了小组头名的位置。

在本场比赛被主帅勒夫放在中锋位置上的穆勒跑位聪明且传球精准，不断威胁美国后防线。第54分钟，穆勒突然出现在禁区边缘起脚命中决定场上形势的一球。

穆勒的进球意味着德国成为了G组第一，并将在下一轮比赛中面对H组第二。而美国队则成为G组第二，将在下一轮比赛中迎战H组第一。葡萄牙队尽管在另外一场小组赛中以2-1击败加纳队，但还是因净胜球的劣势与加纳一同被挡在了16强的大门之外。

在巴西东北部城市累西腓举行的这场比赛受到了周四早晨开始下的暴雨的威胁，球场外，街边小贩们却生意兴隆，他们贩卖的雨衣使得球迷们在连续不断的雨中得到了些许保护。

但暴雨不仅仅阻碍了球迷们，还对球员们的准备工作造成了妨碍。街道雨水泛滥，路上交通堵塞。等到比赛开始时雨势稍稍减弱，飘着毛毛细雨。

但德国队似乎既没有理会场上的雨势也没有在意他们只需打平便可小组第一出线的事实，他们从开场哨向起之后就发起了进攻，一直主导着比赛，并不断在美国队左后卫比斯利后方制造危险的传球。

美国队大部分时间对被动局面无动于衷，而德国队的快速倒脚使得他们能在美国队队员密集的前场找到更多空间耐心地寻找机会并攻门。

克林斯曼带领的美国队本场表现尚可，他们大多数时间都是在围着球跑动，一旦得到控球权便迅速打反击。但最终他们还是缺乏速度和进攻策略，因此无法敲开技术精湛的德国门将诺伊尔把守的大门。

德国队打破僵局的一粒进球发生在第55分钟，当时德国队后卫默特萨克的一粒头球被美国门将霍华德扑出，但穆勒随即在禁区边缘拿到球，右足内侧一记漂亮的补射将球打入远角。

致命杀手

“穆勒是那种不会错过机会的球员。要是他能拿到一次机会，他就能将那次机会转化为进球，”美国队主帅克林斯曼在赛后的新闻发布会上表示。

“他仅仅只需要一次机会，就能进球。”

德国队主帅勒夫也在他的赛后评论中表扬了本场比赛最佳球员穆勒。

“他是任何对手都难以破解的武器。想要和他对抗很难，他很聪明，而且总能找到突进禁区的办法。对他来说很简单，”勒夫表示。

对美国人来说就不是这么一回事了，他们在比赛中一直打得很辛苦，但是却无法创造出很多机会。他们几乎没有破门机会，但在比赛快结束前还是险些从德国队手中抢到平局：美国队长邓普西近距头球，可惜球高出了门柱。

年纪轻轻仅有24岁的穆勒在他的两次世界杯征程中已收获了8粒进球。若他的队友，已打入15粒世界杯进球并和罗纳尔多并列世界杯射手榜第一位克洛泽在巴西打破了15球的记录的话，那么克洛泽的记录可能不会保持很久。

“我只是希望我们能走得更远，也许我们能实现最终目标夺得冠军，”穆勒开心地对记者表示。

美国队则对他们能够从拥有众多高手的死亡之组中脱围而出感到很满意，本小组内的德国队和葡萄牙队在国际足联的排名中均跻身前四行列。

“大家都说我们没机会出线，但我们抓住了机会奋力向前。现在我们真的很想证明自己，”克林斯曼表示。

“球员们在这场比赛中付出了很多努力，我希望我们能够获得更多控球权并创造出更多机会，但也许我们将这些留到下一场比赛中了吧。

“能够闯进16强对美国队来说是一个非常非常大的进步，我们简直迫不及待要迎接下一场比赛了。”

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（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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