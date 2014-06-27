世界杯-C罗浪费破门良机 葡萄牙加纳双双出局

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西利亚6月26日（记者 Patrick Johnston） - 本周四在葡萄牙对阵加纳队的比赛中，C罗在本届世界杯中终于打进了自己的第一个进球，然而屡次浪费破门良机让比赛定格在了2-1，最终葡萄牙与散漫的加纳队双双打道回府。

小组赛过后葡萄牙与美国队在G组同积4分，尽管美国队在累西腓以0-1负于德国队，最终仍凭借净胜球优势挺进16强。

如果新科世界足球先生C罗把握住了那3次绝佳的破门机会，葡萄牙队本可力挽狂澜依靠进球数优势挤掉美国队。

然而他仅在比赛第80分钟打入一球，加纳门将道达将皮球击出后正好落到了这位皇马前锋的脚下，C罗抬脚命中，这也是他为葡萄牙国家队打入的第50粒入球。

C罗在接受记者采访时说道，“我们创造了很多机会，但没能都把握住，除了我们自己需要再进3个球，还需要依靠德国队赢得比赛，这太难了”。

“我知道这很复杂，但这就是足球，我们是高昂着头离开的，我们尽力了，但没有成功。”

葡萄牙队长在上半场就有一脚打门击中横梁，饱受膝伤长期困扰的他本场比赛看起来依旧状态不佳，在巴西利亚的国家体育场上留下了一个沮丧的剪影。

C罗本在比赛第19分钟就有机会为球队打破僵局，但他的头球被加纳门将道达扑出，7分钟后，道达再次化解了皇马前锋的远距离任意球。

尽管如此，道达还是对乌龙球无能为力，比赛第31分钟，博耶解围打歪，皮球沿横梁入网，为这场本应是争夺16强名额的生死战却稍显乏味的比赛打破了僵局。

来自巴林的主裁判纳瓦夫•舒克拉拉在比赛中意外阻断了加纳的传球，球经过反弹后落到了葡萄牙队员的脚下，后者果断带球前进，最终造成了加纳队员自摆乌龙。

本场比赛打响前加纳队内乱不断无心备战，直到比赛前夕，经加纳总统介入现金空运巴西，有关加纳队世界杯奖金的问题才得到解决。然而，更多问题继而浮出水面，就在本场比赛开球前，中场球员博阿滕和蒙塔里因纪律问题被取消比赛资格遣送回国。

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