世界杯-10人比利时1-0击败韩国 全胜晋级

路透圣保罗6月26日（记者 Mike Collett-White） - 周四在H组的最后一轮世界杯小组赛中，尽管迪福尔半场结束前因双脚蹬踏动作被红牌罚下，10人应战的比利时队还是凭借费尔通亨的进球1-0击败了韩国。

本场比赛过后比利时队三战全胜积9分，将于周二在萨尔瓦多迎战16强对手美国队。

裁判吹响终场哨后，韩国球员和球迷们眼中的热泪说明了一切。他们仅取得1分在H组排名垫底，遗憾告别世界杯。

本场比赛的失利意味着四支亚洲球队的世界杯之旅惨淡落下帷幕。澳大利亚、日本、韩国和伊朗，亚洲的四支球队一胜难求，均以排名小组垫底而告终。

“我认为所有亚洲球队在本届世界杯上都尽力了，但我猜想对于我们来说想要突破阻碍还是非常困难”，韩国主帅洪明甫满怀愧疚地表示。

“球员们都尽力了，是我作为教练的失策导致了现在的结果。”

比利时队在前两场小组赛中击败了阿尔及利亚和俄罗斯队，已提前出线，本场比赛他们只需一场平局即可锁定小组头名在下一轮中避开德国队。

更多巴西世界杯报导请点击here

（完）

编译：傅玮 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。