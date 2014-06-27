世界杯-比利时10人应战1-0击败韩国，全胜晋级

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透圣保罗6月26日（记者 Mike Collett-White） - 周四在H组的最后一轮世界杯小组赛中，尽管迪福尔半场结束前因双脚蹬踏动作被红牌罚下，10人应战的比利时队还是凭借费尔通亨的进球1-0击败了韩国。
本场比赛过后比利时队三战全胜积9分，将于周二在萨尔瓦多迎战16强对手美国队。
裁判吹响终场哨后，韩国球员和球迷们眼中的热泪说明了一切。他们仅取得1分在H组排名垫底，遗憾告别世界杯。
本场比赛的失利意味着四支亚洲球队的世界杯之旅惨淡落下帷幕。澳大利亚、日本、韩国和伊朗，亚洲的四支球队一胜难求，均以排名小组垫底而告终。
“我认为所有亚洲球队在本届世界杯上都尽力了，但我猜想对于我们来说想要突破阻碍还是非常困难”，韩国主帅洪明甫满怀愧疚地表示。
“球员们都尽力了，是我作为教练的失策导致了现在的结果。”
比利时队在前两场小组赛中击败了阿尔及利亚和俄罗斯队，已提前出线，本场比赛他们只需一场平局，即可锁定小组头名在下一轮中避开德国队。
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编译：傅玮 发稿：王燕焜
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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