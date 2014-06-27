世界杯-比利时10人应战1-0击败韩国，全胜晋级

(本文由路透中文网编译提供)

路透圣保罗6月26日（记者 Mike Collett-White） - 周四在H组的最后一轮世界杯小组赛中，尽管迪福尔半场结束前因双脚蹬踏动作被红牌罚下，10人应战的比利时队还是凭借费尔通亨的进球1-0击败了韩国。

本场比赛过后比利时队三战全胜积9分，将于周二在萨尔瓦多迎战16强对手美国队。

裁判吹响终场哨后，韩国球员和球迷们眼中的热泪说明了一切。他们仅取得1分在H组排名垫底，遗憾告别世界杯。

本场比赛的失利意味着四支亚洲球队的世界杯之旅惨淡落下帷幕。澳大利亚、日本、韩国和伊朗，亚洲的四支球队一胜难求，均以排名小组垫底而告终。

“我认为所有亚洲球队在本届世界杯上都尽力了，但我猜想对于我们来说想要突破阻碍还是非常困难”，韩国主帅洪明甫满怀愧疚地表示。

“球员们都尽力了，是我作为教练的失策导致了现在的结果。”

比利时队在前两场小组赛中击败了阿尔及利亚和俄罗斯队，已提前出线，本场比赛他们只需一场平局，即可锁定小组头名在下一轮中避开德国队。

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