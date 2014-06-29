世界杯-门将塞萨尔立功 巴西点球决胜惊险淘汰智利

路透贝洛奥里藏特6月28日（记者 Karolos Grohmann） - 巴西门将朱利奥·塞萨尔周六成功保住了东道主冲击世界杯冠军的希望，他在点球决胜中两度扑救成功，助巴西队在点球决胜中3-2惊险击败对手。两队之前在90分钟比赛中战成1-1平，经过30分钟加时赛依然难分伯仲。

塞萨尔两度扑出点球成为头号功臣，而当智利队贾拉射出的点球被立柱挡出，宣告了巴西在点球决胜中胜出。四年前在南非世界杯1/8决赛的舞台上，巴西同样淘汰了智利队。

此役当选全场最佳球员的塞萨尔在四年前巴西输给荷兰而出局的世界杯比赛后则受到了国内舆论的猛烈炮轰。

大卫·路易斯第18分钟为巴西队取得领先，但亚历克斯·桑切斯在上半时结束前为智利扳平比分。比赛120分钟未分出胜负，被拖进点球生死战中，而当威廉和胡尔克射失点球后，巴西几乎到了被淘汰的边缘，东道主全国上下都屏住了呼吸。

幸运的是，塞萨尔也扑出了智利球员皮内拉和桑切斯的点球，最终贾拉点球射失意味着智利出局。

“局面很复杂，”塞萨尔表示。“代表巴西出赛的压力和主场作战的压力很大。我们上半场踢得很好，但智利队扳平比分后，他们进入了状态。”

“队友们给了我支持和力量。我的心愿是巴西(最后)有个(庆祝夺冠的)派对，”这位门将表示。他帮助巴西避免了自1975年以来在正式比赛中的首次主场失利。（完）

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编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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