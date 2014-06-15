世界杯-哥伦比亚首战完胜希腊

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透贝洛哈里桑塔6月14日（记者 Andrew Cawthorne） - 本周六，哥伦比亚以3比0的比分轻取希腊，用胜利庆祝了自1998年来首次重返世界杯舞台的喜悦之情。比赛中，哥伦比亚的战术自由流畅，显示出即使头号射手法尔考因伤缺战，其进攻能力依然不容小觑。
在米内罗竞技场的这场比赛的结果证实，哥伦比亚人延续了预选赛时的好状态。尽管同组的科特迪瓦和日本有可能制造一些棘手的麻烦，他们仍将是C组出线的热门。
在这场快节奏的比赛中，哥伦比亚开场便发动猛攻，似乎是要证明即使没有法尔考，他们也很有竞争力。法尔考由于韧带的伤势而暂时缺阵。
他们的努力早早取得了回报。开场仅5分钟，左边卫阿尔梅罗一脚角度刁钻的低射破门得分，这给立足于防守稳定性的希腊带来了极大的打击。
前锋古铁雷斯被寄望于填补法尔考留下的空缺，他在第58分钟时取得进球，为球队扩大了领先优势。
中场球员罗德里格斯在伤停补时阶段为球队锁定3-0胜局。赛后他当选全场最佳球员。
“这是个很好的开头，”哥伦比亚的主教练、阿根廷人佩克尔曼说。佩帅上一次世界杯的记忆，还是2006年他率领阿根廷征战2006年德国世界杯。
“我们到这里，是为了踢好世界杯。我们证明了这一点。但这只是第一场比赛，我们还没有赢得什么（实质性的东西）。”
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（完）
编译：顾桥孜 发稿：王燕焜
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