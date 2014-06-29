世界杯-“娃娃脸”罗德里格斯独中两元 哥伦比亚2-0淘汰乌拉圭

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透里约热内卢6月28日 - 哥伦比亚中场球员詹姆斯·罗德里格斯周六独中两元，率队2-0完胜乌拉圭，晋级八强，个人同时跻身射手榜首位，也注定成为本届杯赛表现最为抢眼的球星之一。
哥伦比亚出征巴西的阵容中缺少了头号锋线杀手法尔考，很少有人能把希望寄托在长着一张娃娃脸的罗格里格斯身上，但他在本届杯赛哥队的四场比赛中每场均有斩获。
他的进球数已经达到五个，三次荣膺单场最佳球员，哥伦比亚将在下周五进行的四分之一决赛中与东道主巴西上演一场生死决战。
“马拉多纳、梅西、苏亚雷斯、詹姆斯·罗德里格斯，他们能有所成就是因为他们拥有某些特别的天赋，”乌拉圭主帅塔瓦雷斯向记者们表示。
“我没有决定权，但根据我看到的，我相信詹姆斯·罗德里格斯是本届世界杯的最佳球员。我没有夸大其词，他是一位伟大的球员。足坛需要这样有特质的球星。”（完）
更多巴西世界杯报导请点击here
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。