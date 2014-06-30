世界杯-“娃娃脸”罗德里格斯独中两元 哥伦比亚2-0淘汰乌拉圭

(本文由路透中文网编译提供)

路透里约热内卢6月28日 - 哥伦比亚中场球员詹姆斯·罗德里格斯周六独中两元，率队2-0完胜乌拉圭，晋级八强，个人同时跻身射手榜首位，也注定成为本届杯赛表现最为抢眼的球星之一。

哥伦比亚出征巴西的阵容中缺少了头号锋线杀手法尔考，很少有人能把希望寄托在长着一张娃娃脸的罗格里格斯身上，但他在本届杯赛哥队的四场比赛中每场均有斩获。

他的进球数已经达到五个，三次荣膺单场最佳球员，哥伦比亚将在下周五进行的四分之一决赛中与东道主巴西上演一场生死决战。

“马拉多纳、梅西、苏亚雷斯、詹姆斯·罗德里格斯，他们能有所成就是因为他们拥有某些特别的天赋，”乌拉圭主帅塔瓦雷斯向记者们表示。

“我没有决定权，但根据我看到的，我相信詹姆斯·罗德里格斯是本届世界杯的最佳球员。我没有夸大其词，他是一位伟大的球员。足坛需要这样有特质的球星。”（完）