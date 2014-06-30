世界杯-墨西哥队长表示罗本承认点球判罚有失公正

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴西福塔莱萨6月29日（记者Matias Martinez） - 墨西哥队队长马克斯表示荷兰前锋罗本对他承认：两队之间举行的1/8决赛中，他并不应该获得那个决定比赛的点球的机会。
在补时快要结束时，正带球快速跑动的罗本在面对墨西哥后卫马克斯的防守时突然在禁区内倒下，为荷兰队赢得一粒点球。这粒点球使得荷兰队以2-1赢得了比赛，但墨西哥人认为罗本是假摔。
马克斯在赛后评论中用西班牙语对记者表示，罗本赛后在球员更衣区告诉他：“最后那个不应该是点球，但是前面几次摔倒中有一个应当是点球。”
比赛中，这名荷兰前锋在禁区内数次倒地，录像显示至少有一次是应该判给荷兰队点球的。
“我相信最后那个球不是点球，”马克斯在谈论到那个让墨西哥输掉比赛的点球时补充道。“我感觉我碰到的是地面，我没碰到他，也许他碰到了我。”
这位墨西哥队长认为，30岁的罗本有着非常杰出的体育生涯，但屡屡被指控有辱体育精神的假摔。“对他的10次犯规判罚中，有5次是他自己主动摔倒。这不符合公平竞赛原则，”马克斯表示。
“这种情况必须得改变。不幸的是，在本届世界杯中，我们已经不是一两次被这种事情影响了，但是我也不想为输球找借口。”
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（完）
编译：陈培艺 发稿：王燕焜
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