世界杯-补时绝杀 不死荷兰送墨西哥出局

路透巴西福塔莱萨6月29日（记者 Gideon Long） - 周日进行的世界杯八分之一决赛中，荷兰队凭借补时阶段的点球绝杀以2-1逆转击败了墨西哥队，替补登场的亨特拉尔一传一射，并命中了赢取胜利的点球。

幸运女神似乎不站在墨西哥人这边，常规时间仅剩2分钟时，墨西哥队还以1-0领先，有望自1986年以来首次打入世界杯八强，结果却连续第六次无缘淘汰赛第二轮。

荷兰队开出角球后，中场大将斯内德接亨特拉尔摆渡，打出一脚势不可挡的凌空抽射，令墨西哥人的美梦破碎了。

随着伤停补时进入读秒阶段，荷兰边锋罗本突入禁区，在与墨西哥队长马克斯的冲撞中倒在了禁区里。

来自葡萄牙的主裁判普罗恩卡指向了12码处，亨特拉尔骗过了墨西哥门将奥乔亚，冷静地将球打进。

本场比赛大多时间处于劣势的荷兰队将于周六在萨尔瓦多迎战哥斯达黎加，晋级四强机会看好。

这是一个令墨西哥队心碎的结果，自1994年世界杯以来，墨西哥队每届世界杯都止步于16强。

“比赛的压力令人难以置信，我从来没有经历过像这样的时刻”，荷兰后卫布林德表示。

“在这场逆转中我们展现了自己强大的斗志。上半场我们的传球很不流畅，很难得到球，但是下半场我们变得更强大了。”

被控假摔

在本场比赛中罗本曾两度申诉点球未被判罚，当终场结束前罗本再次摔在禁区内裁判判决点球时，墨西哥队主帅埃雷拉声讨荷兰人假摔。

“他假摔了三次，”埃雷拉说，“这场比赛我们的表现相当出色，但现在我们只能退后把机会让给一支并无作为的队伍。”

荷兰主帅路易斯·范加尔赞扬了队员们在卡斯特朗球场炎热的天气下表现出的顽强与耐力。

“直到比赛最后一刻，我们的队员仍比墨西哥队看起来更有活力更适应比赛”，他说，“他们值得褒奖，不仅仅是因为他们展现出的信心与信念，还有他们对比赛的适应能力。”

比赛前半段墨西哥队主宰了场上的局面，而墨西哥队一次草率的防守使罗本得以突破打门，这是荷兰队上半场最好的机会。

就在罗本起脚打门时，墨西哥后卫莫雷诺倒地滑铲疑似碰到了罗本的支撑腿。荷兰人倒地争取点球，但裁判示意比赛继续。

下半场刚开场墨西哥队就取得了领先，前锋多斯桑托斯在门前30米处胸部停球，左脚抽射，皮球直中球门下角。

10分钟后荷兰人险些扳平比分，中后卫德弗里的射门被墨西哥门将奥乔亚以一个不可思议的扑救拒之门外。他用左手奋力将球挡出，后卫迅速将球清理掉。

随后是荷兰队的反击以及比赛最后时刻的惊天逆转，荷兰队死里逃生，继续带着他们首次赢得世界杯的希望前行。

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（完）

编译：傅玮 发稿：王燕焜

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