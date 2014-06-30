世界杯-哥斯达黎加点球大战击败希腊首进八强

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西累西腓6月29日 - 周日哥斯达黎加队经过点球大战中以5-3击败希腊队，首次晋级世界杯1/4决赛。两队在加时赛结束后仍旧战成1-1平，且哥斯达黎加队在几乎1小时的时间内都以10人应战。

哥斯达黎加门将纳瓦斯神奇地飞身扑出希腊队第四个主罚点球的耶卡斯的射门，随后哥斯达黎加队的乌马尼亚将第5粒决定性的点球打入网窝。

上半时的比赛有些平淡，但到了下半时，比赛开始恢复生机。第52分钟，无人盯防的鲁伊斯骗过希腊门将卡尔内齐斯，用外脚背将球推进远角。但在第66分钟，哥斯达黎加队后卫杜阿尔特累计两张黄牌被罚下场。

在伤停补时阶段打进制胜球战胜科特迪瓦并闯入16强的希腊队在本场比赛中再次创造了奇迹。下半时的伤停补时阶段，耶卡斯射门，纳瓦斯将球扑出，球径直滚到帕帕斯塔索普洛的脚下，后者轻松将球打入空门。

希腊队在几分钟后甚至有机会以2-1上演绝杀，米特罗格卢的头球被对方门将纳瓦斯托出横梁。不过尽管希腊队在伤停补时有着绝佳的表现，他们也没能将自己的优势转化为进球，并且随后在他们本届世界杯上的首场点球大战中输掉了比赛。

而历史上仅在24年前闯入过一次16强的哥斯达黎加队将在1/4决赛中对阵强敌荷兰队。

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