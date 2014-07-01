世界杯-法国2-0送别尼日利亚

路透巴西利亚6月30日（记者Brian Homewood） - 周一法国队在一场场面火爆、充满争议的淘汰赛中，凭借两个迟来的进球，2比0力克尼日利亚队，断送了后者首次晋级世界杯四分之一决赛的希望，而后者对裁判充满怨言。

非洲冠军尼日利亚在比赛前60分钟内占据上风，但比赛常常被哨子打断，且充满争议。比赛第79分钟，博格巴为法国打入一球取得领先。伤停补时阶段，尼日利亚球员约博打进了一粒乌龙球。

法国将在四分之一决赛中对阵经加时赛2比1淘汰阿尔及利亚的德国队。尽管“淡定哥”恩耶亚马做出过几次完美扑救，但法国球员最终还是攻破了他的十指关。

比赛形势的逆转发生在尼日利亚队的中场核心奥纳齐受伤下场之后。当时他被马图伊迪飞铲，后者却幸运地逃过了美国主裁马克·盖格尔的黄牌。

这是比赛第55分钟，马图伊迪举手对这一行为表示抱歉。这个铲球看上去只是有些拙劣，而非恶意。奥纳齐被担架抬下场。

“我对于比赛的判罚非常不满，”尼日利亚队的主教练斯蒂芬·柯西在新闻发布会上说，“有两次，奥纳齐被凶狠铲球。现在他可能要伤停数周。

“这是我一生中首次评价裁判，但他确实做得不好。如果你看我们打进的那个球，我认为它不存在任何犯规，”他补充道，“我想知道裁判认定进球无效的原因。”

法国队主帅德尚曾是一名斗志昂扬的中场，他承认今天下午在巴西利亚国际体育场的比赛异常艰难。

“场面使人不安。对手非常强大，有许多时候我们需要硬碰硬的较量，但我们挺过来了。”他在场边接受采访时说。

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编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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