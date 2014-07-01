世界杯-德国经加时赛2-1击败阿尔及利亚 将与法国争夺四强席位

德国球员厄齐尔6月30日在与阿尔及利亚比赛中庆祝进球。 REUTERS/Darren Staples

路透巴西阿雷格里港6月30日（记者 Angus MacSwan） - 周一德国队对阵阿尔及利亚队的1/8决赛中，德国队面对表现神勇的对手束手无策，直到加时赛中凭借许尔勒和厄齐尔的进球，2-1战胜了对手。也意味着1/4决赛中将上演万众瞩目的德国与法国的激烈对决。

此前从未闯进过世界杯淘汰赛的阿尔及利亚队在本场比赛中表现得积极且有信心，他们的进攻常常能够激起德国队后防线的慌乱。但是最终，德国战车的力量和配合还是起了作用。

在常规90分钟比赛中双方0-0握手言和。加时赛一开始，替补出场的许尔勒接穆勒传中轻松将球顶入球门。厄齐尔在加时赛尾声再入一球掩埋了阿尔及利亚人的梦想。但是沙漠之狐一直坚持到了表演的结尾，在终场哨前1分钟，加布为勇敢的阿尔及利亚人射入一记安慰球。

“我们向全世界展示，我们阿尔及利亚队是一直非常好的队伍。现在全世界的人们都知道我们的实力了，”阿尔及利亚队的后卫鲍格拉对德国电视台表示。

这场胜利延续了德国队在世界杯上的辉煌纪录，他们自1938年以来，每次参加世界杯都能够至少晋级8强。同时，这场比赛还是他们在历史上3场与阿尔及利亚队的比赛中的首场胜利。

“我们更希望以不同的方式赢下这场比赛。阿尔及利亚队打得很好，他们从比赛一开始就干扰我们，这样我们就无法迟迟无法进入状态。“许尔勒说。

“但我们怎么赢的并不重要，重要的是我们进入了1/4决赛并且即将和法国队进行较量。”

本场比赛的结果同时使得阿尔及利亚人的想要为“希洪耻辱”复仇的美梦破碎。在1982年世界杯小组赛上，阿尔及利亚队大爆冷门2-1击败了西德，随后西德队在对阵奥地利队1-0领先时，两队竟打起了滑稽的默契球，最终两队利用规则携手出线，做掉了阿尔及利亚队。

这段历史深深影响了周一的这场比赛，阿尔及利亚队主教练哈利霍季奇表示， 这将大大激励沙漠之狐的将士们。至少在上半时的比赛中，这一招的效果看起来很棒，以至于他们看起来似乎可能会完成复仇。

缺乏激励

身着白色球衣的德国队在贝拉里奥体育场花了很长的时间才适应比赛，但表现平淡无奇，场上大部分的门前险情是由打快速反击的阿尔及利亚人制造的。

比赛早些时候，德国队将锋线重任交给在自己之前的9场世界杯比赛中为国家队进了9个球的托马斯·穆勒。但球员们的传球往往过于靠前，穆勒根本拿不到球。

而身穿绿色条纹球衣的阿尔及利亚队则显示出了自己的攻击能力。当时，苏莱曼尼突破左路，德国队门将诺伊尔为了拿到球跑出了禁区。几分钟后，费古利右路漂亮地切入，但他的射门打偏了。第16分钟，苏莱曼尼接队友传球鱼跃冲顶打入一球，但后来被判越位进球无效。

阿尔及利亚队由古拉姆和索达尼镇守的左路一直显得非常有威胁性。但德国队开始显得更加有目的性，厄齐尔在禁区左侧有两次射门，但都被门将姆博里扑出。

姆博里变得更加忙碌--穆勒头球射门，随后克罗斯的远距射门被这位阿尔及利亚门将扑出，皮球反弹到格策脚下，格策的射门打在门将身上。

下半时德国队开始控制比赛。开场后几分钟，穆斯塔菲跳起传球，但姆博里断掉了他的头球。队长拉姆禁区外的射门也被扑出，随后裁判判罚角球。

从未在问题前退缩的阿尔及利亚人开始更多的回缩防守，而德国人则大举压上开始一波又一波的进攻，不过阿尔及利亚的防守反击仍然能在德国队的后防线上找到漏洞，但是德国队快速的射门和头球射门也一次次袭来。

当状态开始恢复的穆勒从门前几米处跳起头球的时候，似乎阿尔及利亚队就要完了，但表现十分出色的姆博里又一次挽救了危局。几分钟后，穆勒的射门再次偏出。

加时赛也是如此。但是仅仅两分钟后，下半场替补上场的许尔勒终于冲破了阿尔及利亚人的抵抗，之后在比赛结束前，厄齐尔和加布分别为双方各进一球。

在周一的另一场比赛中，尼日利亚队输给了法国队，至此所有的非洲队伍在本届世界杯上已全部被淘汰。

更多巴西世界杯报导请点击here

（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。