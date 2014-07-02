世界杯-迪马利亚一剑封喉 阿根廷120分钟苦战险胜瑞士

路透圣保罗7月1日（记者Peter Rutherford） - 周二1/8决赛阿根廷与瑞士的较量中，迪马利亚在加时赛即将结束时的突袭，使阿根廷队1-0力克瑞士队，确保了八强席位。

在90分钟常规时间和加时赛上半场0比0闷平后，阿根廷进攻核心梅西突然找到了些许的攻击空间，他迅速将球传给无人盯防的迪马利亚，后者赶在防守队员之前，将球扫入球门。

哲马伊利离拯救瑞士只有一步之遥，然而他的大力头槌攻门却被球门立柱挡出。阿根廷队幸运地取得了胜利，而瑞士队则陷入痛苦绝望之中。

在接下来的1/4决赛中，阿根廷队将遭遇比利时队。周二的晚些时候，比利时队经加时赛2比1战胜了美国队。

迪马利亚一度处理球很轻率，但他不断用射门挑战着瑞士队的球门。他说，全队配得上这场胜利。

“赢球的英雄不是我，而是这23人（的球队）和技术人员。我们付出了自己生命和灵魂。”迪马利亚说，他将进球献给了自己的妻子和女儿，“我认为胜利对我们来说更重要，我们要保持这个势头，在球场上展现出我们的生命力。”

这样的结果对瑞士队来说太残酷了。他们整场比赛都与阿根廷队难分伯仲，但在最后时刻却功亏一篑。

“足球就是这么残忍、残忍、残忍，”瑞士队助理教练庞特说。

梅西表示，当球队有可能要通过点球大战决出胜负时，他的内心备受煎熬。“痛苦，我们当时感到痛苦，”他说，“我知道我们将经历这样的时刻。这就是足球。这次运气站在了我们这边。现在，我们要更进一步。”

***不可思议的射门***

在小组赛阶段，阿根廷严重依赖梅西。这位灵活的10号球员打入了全队6粒进球中的4个，此役他再一次在对方腹地交出完美答卷，令瑞士队的防线忙乱不堪。

不过瑞士队阻止了梅西的进球步伐。主教练希茨菲尔德说，这他（的战术）起到了一定作用。

“我们知道，梅西是那种在一秒钟内就能决定比赛胜负的人，他超凡的能力是他足以胜任这项工作。但是，他后来把球传给了迪马利亚，然后迪马利亚打出了一脚不可思议的射门。”希茨菲尔德说。他已经表示将在世界杯后辞去帅印。

希茨菲尔德的球队期待着在历史上首次战胜阿根廷队。“这就是足球，这是强烈的情感，而且是只有在足球中你才能找到的强烈的情感。”他补充说。

瑞士期待着自1954年承办世界杯以来首次重返1/4决赛的机会。他们在激烈的上半场交锋中一度占据上风。进攻发动机沙齐里将球传给德尔米奇，险些进球。

这名高中锋一记仓促的挑射浪费了此次破门良机，阿根廷门将罗梅罗舒服地做出扑救。

上半场0比0打平，易边再战后，阿根廷队势头强劲，他们身穿蓝白服装的球迷给科林蒂安体育场带来了生机，他们齐声高喊和跳跃。

瑞士队的危险信号不断闪现。梅西带球突入禁区，分球后伊瓜因抢点头球打门，这迫使贝纳里奥做出一次神勇的扑救。

尽管瑞士队半场风声鹤唳，但阿根廷队始终无法打破场上的僵局。90分钟战罢，双方都未能够进球。

加时赛中，当瑞士队开始体力不支时，阿根廷队开始显露实力。正当瑞士主裁埃里克松要吹停比赛进入点球大战时，梅西中路连过数人后将球分给了迪马利亚。

换位到右路的迪马利亚用左脚打出一脚弧线球，门将贝纳里奥望尘莫及。这时，距比赛结束仅有3分钟。

瑞士队的替补球员费尔南德斯虽然心碎，但感到骄傲。“这样的结局确实很残忍。”他说，“我们绝不是害怕对手，我们想要创造历史。要实现这一目标，确实非常困难。”

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（完）

编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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