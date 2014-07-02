世界杯-比利时队加时赛淘汰美国挺进八强

(本文由路透中文网编译提供)

路透萨尔瓦多7月1日 - 本周二进行的世界杯1/8决赛比利时队与美国队比赛中，比利时凭借德布劳内和卢卡库在加时赛的进球，以2-1赢得这场激烈的比赛，下一轮他们将与阿根廷队争夺四强席位。

尽管在常规比赛时间内占据场上优势，比利时队奈何不了美国队门将霍华德的神勇发挥，比赛被拖入加时赛。直到第93分钟，德布劳内距离球门7米小角度破门率先为比利时队建功。

加时赛堪称高潮迭起，比赛第105分钟，替补上场的卢卡库接德布劳内漂亮的传球破门将比分扩大为2-0，随后美国队朱利安·格林的凌空巧射为美国队扳回一城，给这场激烈的比赛留有一些悬念，而克林特·邓普西则险些帮助美国队扳平比分。

“我们大概有15次破门机会，我们完全控制了比赛，我想我们完全配得上胜利，即便在最后时刻我们丢了一球”，比利时队主教练维尔莫茨在接受记者采访时说道。

“我们的队员拼尽了全力。我说过在今天的比赛中替补球员非常重要，他们做到了。现在整个比利时人民可以狂欢了。”

如果常规时段最后时刻美国队替补上场的翁多洛夫斯基没有将距球迷5米的射门打飞，那么取胜的将是美国队，而比利时人此刻将是另一番境地。

霍华德在接受电视采访时表示，“这太令人心碎了，我们已经付出了全力，最后还是输给了一支优秀的队伍。虽然我们很伤心，但还是向比利时队致敬，他们真的很棒”。

“有时候即便你做到了最好也不一定能得到回报，我们在比赛最后阶段给了他们很大压力，但最终功亏一篑，尽管如此，这仍是一个令人难忘的夜晚，这是一群不可思议的球员们。”

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(完)