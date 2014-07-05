世界杯-路易斯重炮任意球破门 巴西淘汰哥伦比亚

《路透晚报》--4月26日
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路透巴西福塔莱萨7月4日(记者 Gideon Long) - 周五进行的一场世界杯四分之一决赛中，巴西后卫大卫·路易斯以一脚技惊四座的任意球帮助巴西队以2-1战胜哥伦比亚队，将在半决赛中与德国队碰面。东道主球队正在向自己的第六个世界杯冠军头衔发起冲击。
比赛第7分钟，巴西队在考斯特劳球场取得领先，队长蒂亚戈·席尔瓦接内马尔开出的角球，在后点将球打进。下半场路易斯30米开外一脚势大力沉的任意球直接破门，主场球迷激动不已。
哥伦比亚队耶佩斯的进球因越位在先被判无效，而状态正佳的罗德里格斯在终场前10分钟的点球破门一度让他的球队看到了希望，这也是罗德里格斯本届世界杯的第6粒入球。
这个失球在比赛尾声给巴西带来了压力，但巴西最终自2002年世界杯后重回四强，也是其队史上第11次打入世界杯四强。
这场拉美球队大战偶尔火药味十足，巴西队来之不易的胜利也使他们扞卫了自1975年以来主场从未失利的骄人战绩。
然而胜利是要付出代价的。
蒂亚戈·席尔瓦因干扰对方门将而被出示黄牌，累积两张黄牌将自动停赛一场，无缘半决赛，而内马尔在比赛后半段被替换下场直接送往医院，伤势似乎比较严重。
“这是一场伟大的比赛，哥伦比亚本届世界杯表现得很棒，他们踢出了很高的水准，值得大力赞扬”，路易斯说道，随后他把话题转向了半决赛对手，击败法国队晋级的德国队。
“这将会是一场鏖战，一场世界级的较量，会非常艰难“，他说。
巴西之前在首轮淘汰赛经点球大战淘汰智利，此役火力全开，在上半场即占据主动取得领先。
内马尔在左路频频制造威胁，而浩克积极的跑动则使哥伦比亚后防疲于防守。
罗德里格斯有几次遭到巴西后腰费尔南迪尼奥的野蛮动作，但整体上巴西队成功控制住了这位赛会到目前为止的射手王。
队长蒂亚戈·席尔瓦为巴西队先拔头筹，他兴奋地抓住球衣上的巴西队徽，并对着电视转播镜头喊出“这就是巴西”，但他仍为错过半决赛的事实后悔不已。
“我太情绪化了，因为我全心全意对待球队”，蒂亚戈·席尔瓦在接受电视采访时说道，“下场比赛我无法上场，但是丹特和恩里克会填补我的空缺。”
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（完）
编译：傅玮 发稿：王燕焜
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