世界杯-内马尔背伤 提前告别世界杯

标题新闻：马来西亚4月1-20日棕榈油出口较上月同期减少1%至705,372吨--船货验证机构ITS
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(本文由路透中文网编译提供)
路透巴西福塔雷萨7月4日（记者Elzio Barreto） - 巴西队宣布，在周五巴西2比1战胜哥伦比亚的比赛中，巴西前锋内马尔遭遇背部骨裂，将缺席本届世界杯余下比赛。
“他无需做手术，就此而言不是很严重，但他需要静养来恢复。”队医罗德里格·拉斯玛在内马尔被送往医院后说。
“非常不幸的是，他无法继续参加比赛。”他还补充说，估计约需要数周内马尔的伤势才能恢复。
内马尔在本届杯赛中已经打进4球，原本期待率领巴西队争取第6冠。然而在比赛第88分钟后，他在和哥伦比亚球员苏尼加拼抢后痛苦倒地。
下周二巴西队将在贝洛奥里藏特与德国队争夺决赛席位，内马尔的缺阵会使东道主的实力受到很大的影响。
现年22岁的内马尔效力于西班牙巴塞罗那俱乐部。此役在他受伤之后，后卫恩里克替换他上场，踢完了余下的几分钟。
“今天的比赛使我们失去了内马尔。就我所见，他很难继续比赛。”巴西队主教练斯科拉里早些时候告诉记者。
许多巴西球迷聚集在福塔雷萨医院外，喊着“加油内马尔！”与此同时，内马尔正坐着轮椅被推进大楼。
在对阵德国队的比赛中，巴西队还将失去队长蒂亚戈·席尔瓦。他在本场比赛中吃到黄牌，受到停赛缺席下一场比赛。
内马尔还收到了巴西总统迪尔玛·罗塞夫的支持，后者在推特中写道：“和所有巴西人一样，我也在场边助威，希望我们的明星内马尔能康复。”
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（完）
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