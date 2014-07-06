世界杯-哥伦比亚遗憾出局 J罗昂首告别

标题新闻：马来西亚4月1-20日棕榈油出口较上月同期减少1%至705,372吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴西福塔雷萨7月4日（记者Elzio Barreto） - 哥伦比亚周五在1/4决赛输给巴西后，泪流满面的詹姆斯·罗德里格斯说，掌握生杀予夺大权的主裁判韦拉斯科·卡巴罗没有帮助哥伦比亚队。
“我哭了，因为我们已经竭尽所能。但很不幸，裁判没能（做出公正判罚）。巴西队是一支好球队，但我们已经竭尽所能，因此我们现在很冷静。我们想继续比赛，但是我们要昂起自己的头。谢谢你，哥伦比亚。”罗德里格斯说，他在本届杯赛中打进6球，目前排名射手榜首位。
“我们实现了所有的梦想……但很遗憾，我们不得不离开。”
后卫大卫·路易斯在第69分钟打进任意球世界波后，巴西队取得2比0的领先优势，晋级半决赛似乎已成定局。
但是，哥伦比亚--他们用攻势足球的天性和无所畏惧的态度征服了球迷--发起猛烈反扑。巴西门将塞萨尔带倒了卡洛斯·巴卡，哥伦比亚队获得点球。
罗德里格斯一蹴而就，打进了个人在本届世界杯的第6球。但这个记录在巴西队2比1取胜之后，戛然而止了。
许多评论人士认为，罗德里格斯被频繁犯规，裁判没有给予他足够的保护。他们还质疑西拔牙主裁的决定：他向塞萨尔出示了一张黄牌，而不是红牌。
哥伦比亚队的老队长耶佩斯曾在66分钟打进一球，但被判越位在先，进球无效。随后不久，罗德里格斯被黄牌警告。
“谢谢你，哥伦比亚”
罗德里格斯在比赛中一鸣惊人，作为今年世界杯的招牌球星，他甚至让东道主的核心内马尔黯然失色。但当他冷静下来后，他将功劳归于球队的支持。
“谢谢你，哥伦比亚，因为你们总是信任我。“他说，”不幸的是我们在此止步，但我们想要继续前行。我们伤心，但我们也感到骄傲，因为我们曾在那里留下了自己的印记。“
据国际足联统计，罗德里格斯成为了历史上第12名连续在五场世界杯比赛进球的球员，历届世界杯中仅有两人连续六场取得进球。
更多巴西世界杯报道请点击here
（完）
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
欲取得相关消息，请点选括号内代码或连结，即可读取所需新闻内容。 --------------------------------------------------------------------------- 法国选民周日将前往投票站参加第一轮总统选举投票。这是他们记忆中结果最难预料的总统选举。民调显 示，独立的中间派候选人马克龙胜算最高。 但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领 先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。 ------------------------------最新主要新闻--------------------------------------- > 《焦点》法国大选在即，欧洲央行决策者矢言保持刺激举措 > 法国政治：中间派候选人马克龙勉强领先，极右翼勒庞强化欧元怀疑论调 > 背景资料：法国大选首轮投票四强相争，谁将晋级第二轮？
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。