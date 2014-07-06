世界杯-德国一球小胜法国挺进四强

(本文由路透中文网编译提供)

路透里约热内卢7月4日（记者Mike Collett） - 周五在马拉卡纳球场，德国队1比0战胜法国队，成为本届世界杯首支晋级四强的球队。这也是世界杯历史上德国队第三次令法国队尝到失败的苦涩。

但是和之前令人记忆犹新的那两场战胜法国半决赛的比赛--1982年西班牙世界杯和四年后的墨西哥世界杯--不同的是，本场比赛精彩不足，场上依靠得更多的是坚固的防守和团队合作。胡梅尔斯第13分钟的头球为德国队锁定胜局。

刚刚病愈复出的胡梅尔斯在与法国力量型中后卫瓦拉内的争顶中占得先机，球飞向球网，法国门将洛里斯望尘莫及。

胡梅尔斯的进球是全场唯一进球，这是出人意料的景象。双方都犯了不少错误，然而都未能把握住其中任何一次机会再次取得进球。

法国队在本届世界杯开始时状态奇佳，前两场与洪都拉斯和瑞士的比赛中，一共攻入8球。这得益于他们中场球员的创造力。而今天这种创造力则近乎匮乏，少有的几次机会也被德国门将诺伊尔挫败。

不过，尽管法国队进攻乏力。但他们还是迫使诺伊尔做出三次关键扑救。前两次发生在上半场，射门者是瓦尔布埃纳和马图伊迪。第三次发生在伤停补时阶段，第94分钟，诺伊尔单手挡出了本泽马的射门。假如这球进了，双方该继续踢加时赛。

胡梅尔斯在缺席16强与阿尔及利亚队的比赛之后回归，使德国后场有了定海神针。主帅勒夫此役作出一系列变阵，队长拉姆回到了他擅长的右边卫位置。

但和法国队情况类似，德国队中场球员表现也乏善可陈，两翼的进攻频频出现传球失误。

尽管勒夫和德国队员们把本场比赛描述成一场伟大的胜利，但对于在灼人阳光下忍受闷热的74000名现场球迷来说，这场比赛称不上精彩。

勒夫也许看到的是另外一场比赛，因为他告诉记者：“这是一场非常精彩的比赛，但是你除了世界杯冠军外，不能想别的东西。此役两队势均力敌。

“球员们今天拼得精疲力竭，球场里有阳光，天气非常热。不管怎么说，这场比赛还是很激烈的。”

他说把拉姆调到他熟悉的右边卫位置，也不是什么“革命”。

“队员们并不对此感到意外，他们知道我有好几套不同的首发战术。我一直说，当我感觉我要设置一种新的阵型时，我会尝试去做，并且让球员们都知道。“主教练说。

此役失利后，法国主教练德尚失去了一个值得骄傲的记录：他之前作为球员或主帅在世界杯赛场还从未尝过败绩。

更多的经验

德尚是1998年那支夺得世界杯冠军的法国队的队长。他说：”我们今天获得了不少机会，但对方比我们更有经验。他们有效地压制了我们，也将1比0的比分保持到了最后。

“这很不幸，但我们球员还没有习惯像这样的大场面。我们有机会扳平比分，但诺伊尔用他的扑救阻止了我们。德国队表现得非常高水准。双方表现差距不大，但他们领先了。”

下周二，德国队将在贝洛奥里藏特第13次参加世界杯半决赛，这也创下了一个记录。老将克洛泽希望取得进球，创下世界杯进球的新纪录。

目前，他和前巴西队前锋罗纳尔多共同保持了15球的记录。虽然本场比赛他出场了69分钟，但他没能进球。

比赛结束前15分钟，替换克洛泽登场的许尔勒本有机会扩大德国队的领先优势，但洛里斯扑出了这个球。然后。本泽马在最后时刻的射门最终被诺伊尔化解。

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