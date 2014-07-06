世界杯-荷兰经点球大战4-3险胜哥斯达黎加挺进四强

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路透巴西萨尔瓦多7月5日（记者Neil Maidment） - 周六荷兰队经过点球大战中4比3险胜哥斯达黎加队，将在半决赛中迎战阿根廷队。两队经过120分钟苦战0比0互交白卷，点球大战中，替补登场的门将克鲁尔扑出两个点球，帮助荷兰取胜。

哥斯达黎加在门将纳瓦斯的带领下在120分钟内保持住了平局。荷兰队久攻不下，三次射门命中门框--前两次在90分钟比赛快结束时，最后一次则是紧张的加时赛。

加时赛即将结束时，荷兰老帅范加尔用克鲁尔换下了首发门将希勒森，此举意在为点球大战做准备。在此之前的国际大赛中，荷兰队五次进入点球大战仅有一胜。

身材高大的克鲁尔两次扑向左路下角分别扑出了哥斯达黎加队队长布莱恩·鲁伊斯和乌玛纳的点球。与此同时，荷兰前四罚全部命中。

荷兰队此役在上半场打得节奏缓慢，没有倾巢进攻，尽管双方都有可能进球。

他们首次破门良机出现在第21分钟时。范佩西杀入禁区，但他角度刁钻的低射被纳瓦斯神勇化解。过了几分钟，德佩在差不多位置的射门再度被他扑出。

纳瓦斯是哥斯达黎加在1/8决赛点球大战战胜希腊队的英雄，今天他延续了好状态。比赛第39分钟，他扑出了斯内德弧度极强的25米任意球射门。

显而易见，哥斯达黎加队纪律严明的后防线是他们在巴西世界杯仅丢2球的原因，而最强进攻火力的荷兰队哑火了很长时间，很晚才有回勇的迹象。荷兰在本场比赛之前已打进12球。

第82分钟，斯内德的任意球击中门柱。之后，范佩西的低射又被纳瓦斯挡出。荷兰队长在比赛即将结束时的射门被门前补位的中场球员特耶达挡了一下，击中了横梁。

加时赛中仍然没有进球。上半场哥斯达黎加队创造了一些威胁，但希勒森牢牢接住了乌玛纳的射门。随后，斯内德的弧线球再次命中门框。

最终，只能依靠点球大战分出胜负。下周三，曾三度在世界杯中屈居亚军的荷兰队将在圣保罗迎战阿根廷队。

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