世界杯-荷兰点球大战取胜 秘密武器克鲁尔早有准备

路透萨尔瓦多7月5日（记者 Mark Gleeson） - 荷兰主帅范加尔表示，荷兰队之所以能在点球大战中战胜哥斯达黎加挺进四强，要归功于替补门将克鲁尔身高臂长以及对上场哥斯达黎加点球大战取胜的比赛做了详尽的研究。

加时赛临近结束首发门将西莱森被克鲁尔替换下场，范加尔表示为了避免分散西莱森的注意力，西莱森此前对这个点球备战划并不知情。

比赛在120分钟后仍为0-0平，随后荷兰以4-3点杀哥斯达黎加，赛后范加尔在接受记者采访时说道，“我们对此早有计划”。

“这支队伍里每个队员都各有所长，但不一定都有机会展现，我们发现在守门员中克鲁尔最擅长扑点球，他身高臂长控制范围很大，而且我们研究了上一场哥斯达黎加的点球大战。”

“我们认真地研究了对方的点球战术，因此你会发现克鲁尔每次都扑对了方向，我非常骄傲这项工作有所收获。赛前我没有告诉西莱森这个计划，因为我不想分散他的注意力。”

提及点球，荷兰人希望他们能在大赛中过往五次点球大战仅取得一胜的糟糕纪录上有所突破。

高大的克鲁尔两次倒地飞身扑出了哥斯达黎加队长鲁伊斯和乌马尼亚射向球门右下角的点球，而荷兰队四轮点球则全部命中。

哥斯达黎加在上一场比赛中5粒点球全部打进，最终淘汰希腊队进入八强。

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编译：傅玮 发稿：王燕焜

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