世界杯-科特迪瓦强势逆转 2-1击败日本

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透巴西累西腓6月14日 - 下半时在三分钟攻入两记犀利的头球，在一天四赛的“超级星期六”，科特迪瓦凭借这样的表现，在C组小组赛2-1逆转击败日本。
第16分钟，本田圭佑左脚劲射，帮助日本取得领先。但在比赛进行到60分钟德罗巴替补登场，场上局势旋即发生了天翻地覆的变化，科特迪瓦迅速反超了比分。
第64分钟，伯尼头球破门为科特迪瓦扳平比分。他们的舞蹈庆祝刚刚结束，热尔维尼奥再入一球。两个进球都得益于塞尔吉·奥利尔的精确传中。
赛后，科特迪瓦与哥伦比亚同积3分，暂列小组前两位，出线形势较为乐观。周六早些时候，同组的哥伦比亚3比0战胜希腊。
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（完）
编译：顾桥孜 发稿：王燕焜
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(Reporting By Qiaozi Gu)
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