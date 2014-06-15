世界杯-科特迪瓦强势逆转 2-1击败日本

科特迪瓦球员热尔维尼奥(左)进球后与德罗巴庆祝。 REUTERS/Ruben Sprich

路透巴西累西腓6月14日 - 下半时在三分钟攻入两记犀利的头球，在一天四赛的“超级星期六”，科特迪瓦凭借这样的表现，在C组小组赛2-1逆转击败日本。

第16分钟，本田圭佑左脚劲射，帮助日本取得领先。但在比赛进行到60分钟德罗巴替补登场，场上局势旋即发生了天翻地覆的变化，科特迪瓦迅速反超了比分。

第64分钟，伯尼头球破门为科特迪瓦扳平比分。他们的舞蹈庆祝刚刚结束，热尔维尼奥再入一球。两个进球都得益于塞尔吉·奥利尔的精确传中。

赛后，科特迪瓦与哥伦比亚同积3分，暂列小组前两位，出线形势较为乐观。周六早些时候，同组的哥伦比亚3比0战胜希腊。

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编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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(Reporting By Qiaozi Gu)