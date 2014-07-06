世界杯-阿根廷1-0小胜比利时 时隔24年重返四强

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西利亚7月5日（记者 Iain Rogers） - 在周六举行的世界杯1/4决赛中，伊瓜因以一粒精彩的进球帮助阿根廷队1-0告捷，抢了队友梅西的风头，这粒进球同时使得阿根廷在24年来首次进军世界杯半决赛。

本场比赛在巴西利亚国家体育场举行。比赛开始第8分钟，伊瓜因凌空抽射将皮球打入网窝。1-0的胜利意味着阿根廷队将在半决赛中对阵上届亚军荷兰队，而后者在稍后的比赛中击败了哥斯达黎加队。

当“天使”迪马利亚的传球打在对方防守球员费尔通亨身上弹到伊瓜因脚下时，伊瓜因迅速起脚抽射，皮球旋转着穿过门将库尔图瓦的十指关飞入网窝。

阿根廷队上次进入半决赛还要追溯到1990年，当时马拉多纳率领的阿根廷队在半决赛的点球大战中击败了东道主意大利队，但他们在随后的决赛中以0-1输给了联邦德国队。

“我知道我快要有进球了，而它在一个如此重要的时候就真的来了，”本场比赛最佳球员、在个人6场国家队比赛中一球未进的伊瓜因在接受电视采访时表示。

“凭借这粒进球，我们能够进入我们很多年都没能进入的半决赛了，“这位26岁的前锋补充道。

“我们拼尽了全力。这是世界杯的比赛，不会每天都有。我们现在需要好好踢，努力进决赛。离我们实现捧杯的美丽梦想还差两场比赛的距离。”

比利时队有过几次机会，不过很少发动进攻，但在最后时刻奋力反击，令场内的成千上万名阿根廷球迷提心吊胆了好一阵。

比利时人世界杯的最好成绩是在1986年，当时他们在半决赛中被马拉多纳率领的阿根廷队击败出局。

“阿根廷打得没有什么出彩的地方，完全没有，这只是一支普通的队伍罢了，”比利时主帅威尔默茨在赛后记者会中表示。

“我们有些队员在更衣室里哭泣，我们有过一两次机会，但是比赛进行到这个份儿上，你只有进球才行，”他补充道。

“我们今天学到了很多东西，对于输掉比赛这件事，我们真的很抱歉。但是我们很为孩子们感到骄傲。

“他们不应该后悔什么，我们是8强里最年轻的队伍。”

更有野心

阿根廷队的球迷们当天将可容纳7万人的体育场变成了一片蓝白色海洋，他们的喝彩声加油声此起彼伏，和事先预计的一样，身穿红黄相间球衣的比利时球迷则是少数。

当天也有数量可观的巴西球迷涌入现场，当每次比利时队触球时他们便会欢呼，并且在巴西队的主要对手阿根廷队每次触球时便发出嘘声。

阿根廷队在比赛开始时看起来更具有攻击性，开场不久伊瓜因漂亮的进球便使阿根廷队取得领先。

第28分钟，阿根廷队差点要将比分改写为2-0。当时一直是比利时防守大患、在小组赛表现亮眼的梅西直塞迪马利亚，迪马利亚突入禁区可惜皮球被封堵。

然而，这名边锋在皮球被封堵之后自己受了伤，并且在几分钟后被佩雷斯换下。

比利时队则看起来更愿意把球控制在脚下，并不急于进攻得分。上半时结束前5分钟，梅西任意球微微偏出。

阿根廷队在满足于守住优势的同时，比利时队随后压向前场。半场比赛进行到一半时，德布劳内25米处一记怒射使得门将罗梅罗不得不奋力扑救。随后米拉莱斯接费尔通亨边路传中，但他的头球偏出门柱。

下半场开始后10分钟，状态极佳的伊瓜因突入禁区，门将库尔图瓦已束手无策，可惜伊瓜因的射门击中了上横梁，皮球飞向了观众席。

第61分钟，费莱尼头球攻门，皮球稍稍高出横梁。这是比利时队的另一好机会，在比赛快要结束时，比利时队的另外几次机会被顽强的阿根廷防线救下。

尽管终场前比利时队有几次好机会，阿根廷人还是坚持住了。比赛快结束时，队长梅西甚至获得单刀机会，可惜射门被比利时门将库尔图瓦封出。阿根廷人最终与东道主巴西队、德国队一起晋级。巴西队与德国队分别在周五的对决中取胜进入4强。

“我为球员们感到很开心，他们打了一场精彩的比赛，”阿根廷主帅萨维利亚在一场记者招待会中表示。

“我为他们感到很开心，阿根廷队已经为进入世界杯的4强等待了24年。”

阿根廷队将于周三在圣保罗迎来他们的半决赛，而巴西队将于前一天与德国队在贝罗奥里藏特争夺决赛名额。

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