世界杯-巴西1-7惨败给德国后的各方反应

2014年7月8日拍到的一位散场后的巴西球迷。 REUTERS/Jorge Silva

路透7月8日 - 周二巴西队以1-7耻辱性地在世界杯半决赛中输给德国队之后的各方反应：

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“这是在世界杯84年的历史上巴西队最大的耻辱。连失几球的那十分钟里，巴西队就好像停电了一样。在世界杯半决赛里不能这么做。”巴西电视台评论员兼主持人Galvao Bueno表示。

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“这是一个悲剧？别这么说。它比悲剧更可悲。1950年那场比赛是一个悲剧，今天这个更加像喜剧。”巴西足球专栏作家毛利西奥·萨瓦莱斯对比1950年世界杯决赛中巴西队以1-2输给乌拉圭队的历史往事说。

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“从这场失利中恢复很难。有些球员不能再披上巴西队战袍了，现在批评球员们是错误的。在场上，德国人给我们上了一课，告诉我们如何踢足球，我们需要吸取教训。

德国队打出了巴西式的足球，因此我们需要静下心来，去看看巴西足球怎么了。特别需要注意青训队伍，审视我们教新一代如何踢球的方法。我们需要做很多改变。”巴西前中场国脚儒尼尼奥表示。

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“在我近半个世纪的看球经历中，这是我看过的最杰出、最令人惊讶、也最令人困惑的一场比赛，”前英格兰前锋、现任BBC评球嘉宾莱因克尔表示。

“那是什么？真难相信。”曾以队长和教练身份分别率联邦德国队捧起世界杯的贝肯鲍尔在推特上表示。

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“我不知道这群巴西小伙子们身上背负着什么。在这些图片里，你只能不断看到他们在哭泣，无论是赛前还是赛后。这支队伍没有足够的经验应对在本国举行的这么大型的国际赛事的压力，他们今天情感上完全崩溃了。”德国前门将卡恩表示。

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“老实说，这真的很难解释，你无法解释一件令人费解的事情。”巴西队门将朱利奥·塞萨尔表示。

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“你能看出来，巴西队今天没有对付德国队的办法。我们今天上半场的表现堪称完美，”德国前国脚施特伦茨表示。

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“从没有过这样的比赛。这是对巴西队的一个极大的侮辱，防守的每个方面都太差了，真是比最低谷还要差上4个等级。这场失利很令巴西人蒙羞，大卫·路易斯原本应该担负起领袖角色，但他却抛弃了自己的职责。”曾效力利物浦的苏格兰后卫以及BBC电视评论员阿兰·汉森表示。

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“很难为此找到解释。对所有的巴西人来说，这都是很令人失望的事情。这令人很难接受。”巴西2002年世界杯冠军队伍成员、前世界足球先生里瓦尔多在中场休息时在一家德国电视台表示。

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“德国队今天书写了世界杯历史！祝贺他们。我对他们感到非常骄傲，“德国队前射手、主帅克林斯曼在推特上表示。他现在担任美国队主教练一职。

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（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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